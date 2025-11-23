Marz23唱到一半脫了！裸身跳進觀眾席玩「人體衝浪」

Marz23在台北小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術、華納音樂提供）

Marz23於22日在台北小巨蛋舉辦「不簡單的演唱會」，是他出道九年首度攻蛋，並邀來Faye詹雯婷與莫宰羊擔任嘉賓，最後他更脫下上衣，展現健身有成的好身材，還接住歌迷拋上舞台的女性內衣，並跳入觀眾席體驗「人體衝浪」。

演唱會集結Full band、弦樂編制與12位專業舞者共同呈現，Marz23站在十字架造型的高空裝置由上方降臨，結合煙霧、弦樂與視覺特效，以〈神啊〉揭開序幕，唱完〈23〉、〈不搖就滾〉後他站上延伸舞台大喊：「我是你們的瘋狗教主Marz23，我就問你們喉嚨準備好了沒！」歌迷立刻以震耳尖叫聲回應。

廣告 廣告

Marz23和歌迷玩起人體衝浪。（圖／寬宏藝術、華納音樂提供）

Marz23隨即笑說：「34歲還可以繼續搖滾嗎？80歲還要這樣喊嗎？」全場觀眾毫不猶豫回喊「要」，讓他忍不住打趣說：「我恨你們！」中段舞台轉換成「未來祭壇」的視覺，象徵人在經歷命運審判後迎向自我重建的新階段。他演唱對極具意義的新單曲〈魅惑天空2Ø25〉，並鼓勵觀眾：「如果還在努力，就算有挫折也不要輕易放棄，我花了20年才做到！」

此外，Marz23邀請Faye詹雯婷合作單曲〈不簡單的歌〉，也和莫宰羊合唱〈最美的風景〉，他有感而發說道：「一路走過風風雨雨，真的很不簡單，不用急，一切安排都有原因。」還要全場跟著喊：「我感覺我人生正在變好，所有的一切都是最好的安排，我是幸運的，也是被祝福的。」演唱會有不少好友特地到場力挺，TRASH其他成員也現身，讓Marz23感動不已。

Marz23邀請Faye詹雯婷合唱〈不簡單的歌〉。（圖／寬宏藝術、華納音樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導