Marz23小巨蛋開唱靠168減肥10公斤 周邊商品揭出道前秘辛「軟餅乾」配方曝光

Marz23台北小巨蛋演唱會開唱倒數，他每天都泡在練團室準備。寬宏藝術提供

創作歌手Marz23即將在本週六（11月22日）首度登上台北小巨蛋舉辦個人演唱會，開唱倒數，Marz23全心投入練團與排練，形容自己心情是「期待大於緊張」，並自信直言這次的演出內容會是他音樂生涯中前所未有的突破，並預告這次的舞台設計和內容將「荒謬到一個程度，但真的會讓大家記得很久。」

與老婆實行「168」飲食法 體能狀態變好狂瘦超過10公斤

為了讓演出呈現最佳狀態，Marz23近期幾乎整天待在練團室，不斷調整音樂、編曲與舞台動線。他透露為了保持最佳體能，他與老婆一起實行一日兩餐的「168飲食法」，還搭配規律健康餐。由於嚴格的飲食控管，兩人短時間內都成功瘦了超過10公斤。Marz23笑說體能狀態因此意外變好，「整個排練起來真的比較輕鬆，身體也變得更乾淨。」

廣告 廣告

Marz23親自發想演唱會周邊商品。寬宏藝術提供

新歌〈魅惑天空2Ø25〉首度呈現 坦言「沒有這首歌就沒有今天的我」

本次《不簡單的演唱會》也將帶來新歌演出，才剛推出的全新單曲〈魅惑天空2Ø25〉也會在現場首度大規模呈現。Marz23分享這首歌對他意義非凡，他感性表示：「如果我20年前沒有看那部電影、沒有聽到這首歌，我可能不會踏進音樂這一行，也不會站在小巨蛋。對我來說，這是everything。」

重新帶回當年網路熱銷餅乾 笑稱是「史上最酷」周邊

Marz23這次演唱會周邊的軟餅乾也是他親自發想，他透露其實在被大家認識之前，他曾在網路上賣過餅乾，但因訂單過大、人手不足最後不得不收掉。如今趁著攻蛋的機會，他重新把這款餅乾帶回，笑說：「因為大家看演唱會常常卡在吃飯時間會肚子餓，那乾脆吃我的餅乾。我覺得這應該是史上最酷的周邊沒有之一。」至於餅乾特別的祕密配方，他則神秘表示是「用愛做的。」



回到原文

更多鏡報報導

許瑋甯曝邱澤求婚內幕「事後才補下跪儀式」 孕期每個月都拍照記錄「手機私藏」

楊宗緯當選社區主委被控擺爛還佔用梯廳 家人遭爆隨地便溺成惡鄰居

洪秀柱乾女兒嫌日相高市早苗像「車力巨人」 網友：自己美顏濾鏡開300%