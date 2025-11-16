Marz23揪辣妻泡鴛鴦浴 甜蜜擁抱不用演

Marz23（右）邀愛妻演出MV，從擁抱、拉扯到彼此凝視，都能看見彼此的信任與默契。華納音樂提供



「TRASH」樂團主唱Marz23推出新單曲〈魅惑天空2Ø25〉，透露該曲延伸自青少年時期的搖滾啟蒙記憶，回憶國三那年看完日本動漫《NANA》被龐克與視覺系震撼，當時的電影主題曲〈GLAMOROUS SKY〉也成為他開始練琴、創作的起點，他撿起姊姊塵封3年的木吉他，翹課練琴8小時，畫煙燻妝、穿鉚釘，走上一條不被理解卻義無反顧的道路，笑說：「那首歌讓我知道自己想成為誰。」特別的是MV還邀老婆一起泡「鴛鴦浴」，十分吸睛。

如今在《NANA》電影上映滿20周年後，他透過〈魅惑天空2Ø25〉向當年的自己致意，「這首歌是我人生最重要的夢，它定義了今天的我」。對他而言，這是獻給過去那個被質疑的自己，20年後再度唱起這首歌，也顯得更有意義。

由新銳導演Ares Wu（伍致綸）以黑白視覺拍攝的MV，畫面靈感源自《NANA》，透過簡潔的景別與肢體語言描繪深層連結。Marz23邀愛妻共同出演，從擁抱、拉扯到彼此凝視，都能看見彼此的信任與默契，也讓這首歌想傳達的「羈絆」以更具體、更生活化的方式呈現。

MV影像以黑與白呈現兩種情感狀態，黑象徵不安與拉扯，白則代表依戀與投入，結尾以「埋葬」意象收尾，象徵Marz23將過去20年的青春與迷惘放下，像是一場自我淬煉的儀式，獻給所有曾因不被理解而掙扎、卻依然勇敢做自己的人們。

