Marz23揪辣妻洗鴛鴦浴！「大尺度畫面」流出 致敬日本天后

記者徐珮華／台北報導

Marz23推出新歌〈魅惑天空2Ø25〉，MV邀請愛妻共同出演，兩人在鏡頭前沒有過多表演痕跡，更多的是自然流露出的親密與依靠，從擁抱、拉扯到彼此凝視，都能看見真實伴侶間的信任與默契，令MV中的情感重量比劇情更具說服力，也讓這首歌想傳達的「羈絆」以更具體、更生活化的方式呈現。

Marz23與辣妻合作〈魅惑天空2Ø25〉MV，當中有大尺度共浴畫面。（圖／華納音樂提供）

〈魅惑天空2Ø25〉MV由新銳導演Ares Wu伍致綸以黑白視覺拍攝，畫面靈感源自經典的日本動漫《NANA》，鎖鏈、黑色液體等元素，分別呈現被牽引與內在轉變的過程；半圓形天頂的俯視鏡頭，也強化了情緒被推向極限的張力。結尾以「埋葬」意象收尾，象徵Marz23將過去20年的青春與迷惘放下，獻給所有曾因不被理解而掙扎、卻依然勇敢做自己的人們。

這首歌翻唱自中島美嘉〈GLAMOROUS SKY〉，是Marz23踏上音樂道路的起點。他回憶自己國三那年看完《NANA》，第一次被龐克與視覺系震撼，當時的電影主題曲〈GLAMOROUS SKY〉也成為他開始練琴、創作甚至投入音樂的起點。他撿起姊姊林吟蔚塵封3年的木吉他，翹課練琴8小時，畫煙燻妝、穿鉚釘，走上一條不被理解卻義無反顧的道路。

Marz23〈魅惑天空2Ø25〉致敬中島美嘉、《NANA》。（圖／華納音樂提供）

如今在《NANA》電影上映滿20週年後，Marz23透過〈魅惑天空2Ø25〉向當年的自己致意，「這首歌是我人生最重要的夢，它定義了今天的我。」對他而言，這不只是一次致敬，更是獻給過去那個被質疑的自己；20年後再度唱起這首歌，也顯得倍感意義。

