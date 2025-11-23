Marz23撕衣脫了！裸身爽玩人體衝浪 「體脂剩15%」精實猛肌被看光

記者徐珮華／台北報導

Marz23台北小巨蛋「不簡單的演唱會」22日圓滿落幕。整場以「瑪雅祭壇」與「未來祭壇」概念貫穿，詹雯婷（Faye）與莫宰羊擔任嘉賓登場。演唱會最後，他更在觀眾的歡呼與互動下脫下上衣，展現健身有成的好身材，接住歌迷拋上舞台的女性內衣，並跳入觀眾席體驗「人體衝浪」。

Marz23出道9年首度攻蛋。（圖／寬宏藝術Ｘ華納音樂提供）

演唱會前段以〈神啊〉、〈23〉、〈不搖就滾〉持續推進能量，他站上延伸舞台大喊：「我是你們的瘋狗教主Marz23，我就問你們喉嚨準備好了沒！」歌迷立刻以震耳尖叫回應。中段舞台轉換成冷色系光束與金屬框架，Marz23演唱對他極具意義的新單曲〈魅惑天空2Ø25〉，並分享追逐夢想心境，鼓勵觀眾：「如果還在努力，就算有挫折也不要輕易放棄，我花了20年才做到！」

詹雯婷助陣Marz23演唱會，高張力嗓音在舞台上完美交織。（圖／寬宏藝術Ｘ華納音樂提供）

詹雯婷與Marz23演唱合作單曲〈不簡單的歌〉，Marz23分享：「一路走過風風雨雨，真的很不簡單，不用急，一切安排都有原因。」與莫宰羊合唱〈最美的風景〉後，他話鋒一轉要全場跟著喊：「我感覺我人生正在變好，所有的一切都是最好的安排，我是幸運的，也是被祝福的。」歌迷也全部投入大聲應和，整個小巨蛋瞬間變成能量滿滿的「大型正念現場」。

Marz23展現身材大玩「人體衝浪」。（圖／寬宏藝術Ｘ華納音樂提供）

Marz23壓軸帶來〈我不是饒舌歌手〉，站上環場車一路繞場，與四面八方的歌迷近距離互動，全場越喊越熱烈，紛紛起鬨要他「再更放得開一點」。在這股期待聲浪下，Marz23半帶無奈又覺得好笑，索性直接扯下上衣，展現為這場演唱會勤練多時的精實身材，並高喊「本人體脂現在15以下，而且34歲育有一子」，瞬間引爆全場尖叫。

隨後還有歌迷將鞋子與女性內衣拋上舞台，他乾脆將內衣直接「穿上」，更一時興起玩起刺激的「人體衝浪」，最後也在歌迷托舉與吶喊中回到舞台，為「不簡單的演唱會」劃下熱烈又富感染力的句點。

