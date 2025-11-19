Marz23攻蛋倒數暴瘦10公斤 實行一日兩餐168飲食法

Marz23將於11月22日攻蛋，近來每天都在練團。（寬宏藝術X華納音樂提供）

Marz23「不簡單的演唱會」將於本週六(22日)在台北小巨蛋開唱，距離以 Marz23 身分首度攻蛋的日子倒數進入緊繃期，他形容自己心情是「期待大於緊張」，直言這次的演出內容會是他音樂生涯中前所未有的突破，並預告：「荒謬到一個程度，但真的會讓大家記得很久。」

為了讓演出呈現最佳狀態，Marz23幾乎整天待在練團室，不斷調整音樂、編曲與舞台動線，對舞台細節反覆試驗。他笑說體能狀態意外變好，原因是最近與老婆一起實行一日兩餐的168 飲食法，還搭配規律健康餐，兩人短時間內都瘦了超過 10 公斤，「整個排練起來真的比較輕鬆，身體也變得更乾淨。」

他將在演唱會上，首度演唱全新單曲〈魅惑天空2Ø25〉，他分享，這首歌對他意義非凡，「如果我 20年前沒有看那部電影、沒有聽到這首歌，我可能不會踏進音樂這一行，也不會站在小巨蛋。對我來說，這是 everything。」

他的演唱會周邊也引發話題，其中由Marz23親自發想的軟餅乾，更掀起樂迷熱議。他透露其實在被大家認識之前，他曾在網路上賣過餅乾，但因訂單太大、人手不足最後不得不收掉。如他重新把這款餅乾帶回來，他笑說：「因為大家看演唱會常常卡在吃飯時間會肚子餓，那乾脆吃我的餅乾。我覺得這應該是史上最酷的周邊沒有之一。」至於餅乾特別的祕密配方，他神祕表示是「用愛做的」。

