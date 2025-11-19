Marz23攻蛋倒數 狂甩10公斤！周邊重回「老本行」

Marz23全心投入《不簡單的演唱會》練團與排練。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）





Marz23《不簡單的演唱會》將於22日在台北小巨蛋開唱，距離以Marz23身分首度攻蛋的日子倒數進入緊繃期，他全心投入練團與排練，並形容自己是「期待大於緊張」，更直言這次的演出內容會是他音樂生涯中前所未有的突破，還預告：「荒謬到一個程度，但真的會讓大家記得很久。」他也向即將到場的觀眾喊話，希望大家在當天「好好珍惜每一秒」。

Marz23《不簡單的演唱會》將於22日在台北小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）

Marz23《不簡單的演唱會》將於22日在台北小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）

廣告 廣告

為了讓演出呈現最佳狀態，Marz23幾乎整天待在練團室，不斷調整音樂、編曲與舞台動線，對舞台細節反覆試驗。他笑說體能狀態意外變好，原因是最近與老婆一起實行一日兩餐的168飲食法，還搭配規律健康餐，兩人短時間內都瘦了超過十公斤，Marz23笑說：「整個排練起來真的比較輕鬆，身體也變得更乾淨。」

本次《不簡單的演唱會》也將帶來新歌演出，才剛推出的全新單曲〈魅惑天空2Ø25〉也會於現場首度大規模呈現。Marz23分享，這首歌對他意義非凡，「如果我 20年前沒有看那部電影、沒有聽到這首歌，我可能不會踏進音樂這一行，也不會站在小巨蛋。對我來說，這是 everything。」

Marz23瘦了超過十公斤。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）

Marz23瘦了超過十公斤。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）

除了音樂內容，由Marz23親自發想的軟餅乾演唱會周邊，更掀起樂迷熱議。他透露其實在被大家認識之前，曾在網路上賣過餅乾，但因訂單太大、人手不足最後不得不收掉。如今趁著攻蛋，他重新把這款餅乾帶回來，笑說：「因為大家看演唱會常常卡在吃飯時間會肚子餓，那乾脆吃我的餅乾。我覺得這應該是史上最酷的周邊沒有之一。」至於餅乾特別的祕密配方，他神秘表示是「用愛做的」。



【更多東森娛樂報導】

●SEKAI NO OWARI喊：來都來了！老師「TRASH」現場哭了

●男歌手拍MV遇豪大雨 「場地瞬間淹沒」臨場反應全曝光

●麗寶首波跨年卡司公開！MARZ23預告超狂驚喜 2天團接力登場

