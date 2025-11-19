Marz23攻蛋前夕暴瘦10公斤 「荒謬到一個程度」
Marz23「不簡單的演唱會」11月22日將在台北小巨蛋開唱，積極備戰的他幾乎整天待在練團室，他笑說體能狀態意外變好，原因是最近與老婆一起實行168飲食法，搭配規律健康餐，夫妻倆都瘦超過10公斤，他笑說：「整個排練起來真的比較輕鬆，身體也變得更乾淨。」
攻蛋倒數進入緊繃期，Marz23「期待大於緊張」，直言這次的演出內容會是他音樂生涯中前所未有的突破，「荒謬到一個程度，但真的會讓大家記得很久，希望當天來的每1個人，都能完全沉浸在那個瞬間。我會在小巨蛋等你們」。
才剛推出的新單曲〈魅惑天空2Ø25〉也將於現場大規模呈現，Marz23表示這首歌對他意義非凡，「如果我 20年前沒有看那部電影、沒有聽到這首歌，我可能不會踏進音樂這一行，也不會站在小巨蛋。對我來說，這是everything」。
而演唱會周邊也很吸睛，其中由Marz23發想的軟餅乾更掀起熱議，他自爆曾在網路上賣過餅乾，但因訂單太大、人手不足最後不得不收掉，如今趁著攻蛋，重新把這款餅乾帶回來，「因為大家看演唱會常常卡在吃飯時間會肚子餓，那乾脆吃我的餅乾。我覺得這應該是史上最酷的周邊沒有之一」。至於餅乾特別的祕密配方，他神祕表示是「用愛做的」。
