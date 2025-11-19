Marz23攻蛋預告「前所未有突破」 甩肉逾10公斤備戰

Marz23近期全心投入練團與排練。（圖／寬宏藝術、華納音樂提供）

Marz23《不簡單的演唱會》將於22日（周六）在台北小巨蛋盛大開唱，他形容自己心情是「期待大於緊張」，更直言這次的演出內容會是他音樂生涯中前所未有的突破，並向樂迷預告：「荒謬到一個程度，但真的會讓大家記得很久。」他希望所有觀眾在當天「好好珍惜每一秒」。

為了呈現最佳狀態，Marz23近期全心投入練團與排練，他笑說意外地與老婆一起實行168飲食法並搭配健康餐，雙雙在短時間內瘦了超過10公斤，讓他排練起來「真的比較輕鬆，身體也變得更乾淨」。

本次演唱會Marz23 將帶來全新單曲〈魅惑天空2Ø25〉的首度大規模呈現。他分享這首歌對他意義非凡，直言若當年沒有看到電影、沒有聽到這首歌，他可能不會踏入音樂這一行，這對他來說是「everything」。

對於即將到來的攻蛋時刻，Marz23坦言心中有激動與使命感，他表示這是一次只有一次的舞台，是他想把所有故事與能量集中爆發的時刻，並喊話：「希望當天來的每一個人，都能完全沈浸在那個瞬間。我會在小巨蛋等你們。」

