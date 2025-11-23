Marz23攻蛋「脫了」！嗨玩人體衝浪 詹雯婷獻聲相挺

Marz23首度攻蛋，邀來詹雯婷擔任嘉賓，兩人飆唱合作曲〈不簡單的歌〉。（圖／寬宏藝術x華納音樂提供）

Marz23昨（22日）在台北小巨蛋舉辦出道9年來首度大型個唱《不簡單的演唱會》，吸引上萬歌迷朝聖。這場演出以「瑪雅祭壇」與「未來祭壇」兩大概念貫穿，製作團隊以頂級規格打造全新舞台、視覺與編曲，結合Full band、弦樂及12位專業舞者，為歌迷帶來一場視聽覺的盛宴。

演唱會在情緒張力強烈的「瑪雅祭壇」氛圍中展開，Marz23以十字架造型高空裝置降臨，震撼演唱〈神啊〉。前段以〈23〉、〈不搖就滾〉持續點燃全場，Marz23感性表示：「今天主角是在座不簡單的你們。」中段則轉換為冷冽的「未來祭壇」視覺，他演唱新單曲〈魅惑天空2Ø25〉，並分享心境鼓勵觀眾追逐夢想。

Marz23跳入觀眾席體驗 「人體衝浪」。（圖／寬宏藝術x華納音樂提供）

演唱會高潮迭起，嘉賓Faye詹雯婷驚喜現身，兩人飆唱合作曲〈不簡單的歌〉，高張力嗓音震撼全場；隨後莫宰羊也現身對唱〈最美的風景〉，引發萬人合唱。Marz23也在台上坦露攻蛋心境與壓力，並帶領全場進行「大型正念現場」喊話，為歌迷注入正能量。

演唱會尾聲，Marz23演唱〈我不是饒舌歌手〉時，氣氛被推向最高點。面對歌迷的熱烈起鬨，他索性脫下上衣，展現勤練有成的精實身材，更幽默地接住歌迷拋上的「女性內衣」並將其「穿上」。最後，Marz23更跳入觀眾席體驗 「人體衝浪」，在全場歡呼與呐喊聲中，為這場《不簡單的演唱會》劃下熱烈的句點。

