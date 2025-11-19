Marz23激瘦10公斤！自爆出道前「做過這工作」攻蛋倒數重操舊業

記者徐珮華／台北報導

Marz23將於22日舉辦「不簡單的演唱會」台北小巨蛋演唱會，近期全心投入練團與排練。他形容自己心情是「期待大於緊張」，更直言這次的演出內容會是音樂生涯中前所未有的突破，預告：「荒謬到一個程度，但真的會讓大家記得很久。」他也向即將到場的觀眾喊話，希望大家在當天「好好珍惜每一秒」。

Marz23「不簡單的演唱會」練團。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）

為了讓演出呈現最佳狀態，Marz23幾乎整天待在練團室，不斷調整音樂、編曲與舞台動線，對舞台細節反覆試驗。他笑說最近與老婆一起實行一日兩餐的168飲食法，還搭配規律健康餐，兩人短時間內都瘦了超過10公斤，體能狀態意外變好，「整個排練起來真的比較輕鬆，身體也變得更乾淨。」

本次演唱會將帶來新歌演出，才剛推出的全新單曲〈魅惑天空2Ø25〉也會於現場首度大規模呈現。Marz23分享，這首歌對他意義非凡，「如果我20年前沒有看那部電影、沒有聽到這首歌，我可能不會踏進音樂這一行，也不會站在小巨蛋。對我來說，這是everything。」

Marz23「不簡單的演唱會」練團。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）

Marz23也親自發想軟餅乾作為演唱會周邊，他透露自己在被大家認識之前，曾在網路上賣餅乾，但因訂單太大、人手不足，最後不得不收掉。如今趁著攻蛋，他重新把這款餅乾帶回來，「因為大家看演唱會常常卡在吃飯時間會肚子餓，那乾脆吃我的餅乾。我覺得這應該是史上最酷的周邊沒有之一。」至於餅乾特別的祕密配方，他神秘表示是「用愛做的」。

對於11月22日即將登上小巨蛋，Marz23坦言心中仍有激動與使命感。他表示，這場「不簡單的演唱會」對他而言是只有一次的舞台，也是他想把所有故事與能量都集中爆發的時刻，「希望當天來的每一個人，都能完全沉浸在那個瞬間。我會在小巨蛋等你們。」

