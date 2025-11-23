Marz23登小巨蛋開唱！撕開上衣展肌肉線條 跳進觀眾群玩起「人體衝浪」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
Marz23昨（22）晚於台北小巨蛋舉辦《不簡單的演唱會》，這場演出不僅是他出道9年以來的首度攻蛋，也象徵他音樂路上的重要里程碑。整場以「瑪雅祭壇」與「未來祭壇」概念貫穿，從情緒風暴式開場、龐克開圈到不插電段落層層推進，現場氣氛始終高漲。演出中更有驚喜嘉賓登場，包括Faye詹雯婷與莫宰羊相繼現身。
《不簡單的演唱會》從一段情緒張力強烈的開場影片揭開序幕。當Marz23的聲音落下「現在回頭還有救，懺悔吧」時，全場瞬間陷入黑暗，宛如踏入古老儀式前的靜止時刻。接著8位舞者手持火炬從舞台兩側現身，如守護者般宣告祭典開始。
前段以〈23〉、〈不搖就滾〉持續推進能量，接著演唱〈知道你過得不太好我就放心了〉與〈癡情暈船仔〉，搭配完整舞蹈設計，在燈光與視覺烘托下呈現強烈又精彩的舞台亮點。中段舞台轉換成象徵「未來祭壇」的視覺世界，以冷色系光束、金屬框架與矩陣式延展構成整體景觀，營造出跨越時代後的科技文明感。而演唱會也在多位嘉賓加入下掀起層層高潮，嘉賓Faye詹雯婷在演出時驚喜現身，與Marz23演唱合作單曲〈不簡單的歌〉，莫宰羊則在合作曲〈最美的風景〉時出現，與Marz23一起帶領全場大合唱。
演唱會尾聲，Marz23以〈陪你失敗〉鼓勵歌迷，「即便我們天生不是厲害的人，那都無所謂。我們都不會輕言放棄，一定會變得更強大。」接著壓軸曲〈我不是饒舌歌手〉登場，現場氣氛瞬間被推向最高點。他站上環場車一路繞場，與四面八方的歌迷近距離互動，全場越喊越熱烈，在這股期待聲浪下，Marz23索性直接扯下上衣，展現為這場演唱會勤練多時的精實身材，隨後還有歌迷將鞋子與女性內衣拋上舞台，他乾脆將內衣直接「穿上」，更一時興起玩起刺激的「人體衝浪」，最後也在歌迷托舉與呐喊中回到舞台，為《不簡單的演唱會》劃下熱烈又富感染力的句點。
