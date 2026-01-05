Marz23福夢同台高喊：「我值得被愛」 下一步目標大巨蛋！

福夢演唱會，驚喜請來Marz23合唱〈反正我願意〉。（形上娛樂提供）

福夢（FUMON）《我活著》演唱會昨（4日）在北流Legacy Tera火熱登場，這場開年大秀驚喜連連，李浩瑋為了給粉絲最強新年禮物，特別請出「搖滾大哥哥」Marz23震撼同台，兩人合唱〈反正我願意〉讓全場尖叫聲幾乎掀翻屋頂。有趣的是，Marz23還當場復刻經典「超大型正念咒語」，帶領歌迷閉眼深呼吸，搞笑叮嚀「不要放屁」後，全場齊喊：「我值得被愛，因為我活著！」這股既幽默又溫暖的正能量，瞬間讓現場氣氛推向最高潮。

福夢三位成員利惟庸、李浩瑋與王晧承諾繼續用音樂和不完美的自己共存。（形上娛樂提供）

福夢與Marz23與全場歌迷合照。（形上娛樂提供）

主唱李浩瑋更是實力全開，在演唱〈不重要的結果〉時突然「開大絕」，用極具爆發力的死腔怒吼，下一秒卻又「鬼轉」情緒，無縫接軌溫柔哀傷的〈Bleeding〉，這種層次分明的聲線切換，讓歌迷聽得目瞪口呆。現場更化身大型KTV，當〈背叛〉、〈在你和天空之間〉熟悉的旋律響起，全場大合唱的聲音讓感動指數直接破表，不少老粉都在這份情懷殺中紅了眼眶。

感性時刻也沒少，團長王晧回憶這十年的音樂長征，坦言有時滑Threads看著網友評價也會自我懷疑到睡不著，但他感性告白：「很高興跟大家說，我活下來了。」而甫加入的新團員利惟庸，身分也大有來頭，他前幾天才在蔡依林Jolin演唱會擔任「首位在天后旁噴火的吉他手」，但他帥氣喊話，比起幫巨星伴奏，更愛和福夢一起寫歌、追夢，目標是未來要一起攻下大巨蛋。

演唱會最後，李浩瑋看著身旁的兩位夥伴與台下滿滿的歌迷，簡單有力地總結這一夜：「因為你們，福夢，活著！」這場演出不只是音樂的傳遞，更是一次集體的靈魂救贖；福夢用極具畫面感的舞台宣告，2026年他們會繼續用音樂與不完美的自己共存。

