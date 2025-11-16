Marz23與愛妻泡「鴛鴦浴」 親暱畫面曝光

Marz23與老婆一起演出〈魅惑天空2Ø25〉MV。（華納音樂提供）

Marz23推出新單曲〈魅惑天空2Ø25〉，歌曲翻唱自中島美嘉〈GLAMOROUS SKY〉，對他來說具有特別意義，這是Marz23踏上音樂道路的起點。

Marz23回憶，自己在國三那年看完日本動漫《NANA》，第一次被龐克與視覺系震撼，當時的電影主題曲〈GLAMOROUS SKY〉也成為他開始練琴、創作、投入音樂。他撿起姐姐塵封三年的木吉他，翹課練琴八小時，畫煙燻妝、穿鉚釘，走上一條不被理解卻義無反顧的道路。他笑說：「那首歌讓我知道自己想成為誰。」

在《NANA》電影上影滿20周年後，他透過〈魅惑天空2Ø25〉向當年的自己致意。Marz23 說：「這首歌是我人生最重要的夢，它定義了今天的我。」對他而言，這不只是一次致敬，更是獻給過去那個被質疑的自己。而MV，Marz23還邀請了愛妻共同出演，兩人從擁抱、拉扯到彼此凝視，都能看見真實伴侶間的信任與默契，令MV中的情感重量比劇情更具說服力，也讓這首歌想傳達的「羈絆」以更具體、更生活化的方式呈現。

