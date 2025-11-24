Marz23重要里程碑! 首次以個人身份攻蛋 與歌迷玩人體衝浪
生活中心／陳佳侖 台北報導
Marz23日前在台北小巨蛋舉辦《不簡單的演唱會》，這場演出不僅是他出道9年以來的首度攻蛋，也象徵他音樂路上的重要里程碑，整場以「瑪雅祭壇」與「未來祭壇」概念貫穿，從情緒風暴式開場、龐克開圈到不插電段落層層推進，現場氣氛始終高漲。
首次以Marz23個人身份舉辦萬人演唱會，這次製作團隊以大手筆規格打造全新演出，不僅全面升級編曲、視覺與舞台特效，也集結Full band、弦樂編制與12位專業舞者共同呈現，讓歌迷一次體驗過去從未見過的Marz23舞台樣貌。
隨著場內燈光漸漸熄滅，《不簡單的演唱會》從一段情緒張力強烈的開場影片揭開序幕，螢幕上浮現「為什麼 因為我一點都不重要」、「反正我永遠都會被拋棄」、「付出真心就是會得到這個下場」等負面語句，象徵人面對命運與宿命前的自我審判，層層堆疊的音效則營造出彷彿置身「瑪雅祭典」前夕的壓迫氛圍，讓小巨蛋在如暴風雨將至的緊張能量中迎來演唱會開端。
Marz23首次以個人身份攻蛋。（圖／寬宏藝術Ｘ華納音樂）
當Marz23的聲音落下「現在回頭還有救，懺悔吧」時，全場瞬間陷入黑暗，宛如踏入古老儀式前的靜止時刻。接著八位舞者手持火炬從舞台兩側現身，如守護者般宣告祭典開始；舞台中央的巨大結構宛如文明遺跡般緩緩升起，Marz23站在十字架造型的高空裝置由上方降臨，結合煙霧、弦樂與視覺特效，以〈神啊〉揭開序幕，帶領觀眾踏入融合古文明意象的「瑪雅祭壇」世界。
Marz23更站上延伸舞台大喊：「我是你們的瘋狗教主Marz23，我就問你們喉嚨準備好了沒！」歌迷立刻以震耳尖叫回應，將現場推向第一波高點。
他隨即笑說：「34歲還可以繼續搖滾嗎？80歲還要這樣喊嗎？」全場觀眾毫不猶豫回喊：「要！」讓他忍不住打趣：「我恨你們！」氣氛瞬間歡樂。
他也感性表示：「今天主角不是我，是在座不簡單的你們。」隨後舞台突然響起電話鈴聲，意外成為〈你哪位〉的幽默轉場。
Marz23與歌迷玩人體衝浪。（圖／寬宏藝術Ｘ華納音樂）
演唱會尾聲，Marz23以〈陪你失敗〉鼓勵歌迷：「即便我們天生不是厲害的人，那都無所謂。我們都不會輕言放棄，一定會變得更強大。」接著壓軸曲〈我不是饒舌歌手〉登場，現場氣氛瞬間被推向最高點。
他也特別搭上環場車一路繞場，與四面八方的歌迷近距離互動，全場越喊越熱烈，紛紛起鬨要他「再更放得開一點」。
在這股期待聲浪下，Marz23半帶無奈又覺得好笑，索性直接扯下上衣，展現為這場演唱會勤練多時的精實身材，並高喊：「本人體脂現在15以下，而且34歲育有一子！」瞬間引爆全場尖叫。
隨後還有歌迷將鞋子與女性內衣拋上舞台，他乾脆將內衣直接「穿上」，更一時興起玩起刺激的「人體衝浪」，最後也在歌迷托舉與呐喊中回到舞台，為《不簡單的演唱會》劃下熱烈又富感染力的句點！
Marz23也向歌迷承諾，希望未來能把這份能量、陪伴與療癒帶到更多城市，與更多「不簡單的歌迷們」相見，延續這場屬於大家的感動。
原文出處：Marz23重要里程碑! 首次以個人身份攻蛋 與歌迷玩人體衝浪
更多民視新聞報導
黃子佼案二審宣判前夕！吹哨者開腔反擊「全數和解論」
舒華被問：怎麼粉絲一直掉？本人高EQ回應了
吉友們注意！《吉伊卡哇》確定製作首部動畫電影 上映時間出爐
其他人也在看
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 天前
TWICE吃遍台灣美食！子瑜返鄉開唱 媽媽與陶晶瑩豪華招待
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導韓國知名女團TWICE於11月22、23日在高雄世運主場館舉行「THISISFOR」世界巡迴演唱會高雄場。這次演唱會是台灣成員周子...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 1 天前
主辦單位IG「突直播TWICE演唱會」粉絲全驚呆 關鍵原因曝光了
韓國女團TWICE近來舉辦世界巡迴演唱會，並登上高雄世運主場館一連唱兩天，昨（23日）演唱會完美落幕，然而，掀起大家討論的是，TWICE在演唱會尾聲演唱〈Feel Special〉時，驚喜宣布明年（2025）3月台北場次加場一天，而主辦單位理想國也以直播方式記錄這一幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 1 天前
獨家／八點檔女星顏曉筠遭撞飛倒地 「左肩脫臼+韌帶斷裂」緊急入院手術
民視八點檔《好運來》主要演員顏曉筠在22日近中午左右，被民眾在林口長庚醫院目擊她全身包得密不透風、在親友協助下坐著輪椅離院，因她標誌性的「大銅鈴眼」被民眾認出。經查，她正是日前網路瘋傳「文化二路遭撞飛女騎士」的當事人。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
楊丞琳、蕭敬騰「突示好台灣」惹議！他曝恐怖內情
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星楊丞琳過去在中國綜藝節目上，宣稱自己是廣東人而掀起爭議；中共官媒《央視》過去曾點名過18位台灣藝人、並將他們列為「表態」範本，楊丞琳也入列其中。日前有網友在社群發文提及楊丞琳突告白台灣，稱「想念台灣歌迷」以及蕭敬騰睽違5年「留台灣唱跨年」等情況，相關引發網友熱議。對此，就有YT頻道分析近期部分台灣藝人轉向、改對台灣粉絲示好的內情，疑似與前陣子鬧得沸沸揚揚的于朦朧墜樓疑雲有關。民視 ・ 13 小時前
金馬收視出爐！收看人口突破660萬 收視高點落在「他」身上
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮於22日圓滿落幕，而本屆電視加上網路，總計共664萬7616人觀賞金馬盛會。金馬官方社群也有高達720萬次...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
子瑜攜團員首次家鄉開唱 媽媽感動又驕傲：明年大巨蛋見
南韓人氣女團TWICE上週末在高雄開唱，台籍成員子瑜的媽媽黃燕玲今（24日）晚間發文，表示在台下看到女兒與團員全力演出，令她感動又驕傲，她也感謝應援的高雄市府、高雄捷運、贊助台灣美食的店家及全球ONCE，並期待明年在台北大巨蛋再次相見。鏡新聞 ・ 3 小時前
《閃電霹靂車》AI真人版！搭主題曲帥到起雞皮疙瘩 粉絲暴動：拜託讓它上映
最近網路上流傳一段由粉絲利用 AI 技術製作的經典動畫《閃電霹靂車》「偽真人版」幕後花絮影片。該影片並非單純的角色生成，而是模擬了電影拍攝的現場氛圍，彷彿真實存在的賽車手演員與工作人員，讓不少網友第一眼誤以為是真的正在拍攝真人版電影：「拜託讓它上映」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 10 小時前
「台灣測速照相地圖」密度比監獄高！陳為民曬圖怒轟：國恥
陳為民於臉書粉絲專頁張貼一張台灣測速照相點位分布圖，批評道：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民代發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……」。他進一步指出，針對交通執法相...CTWANT ・ 17 小時前
Netflix第三名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 8 小時前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 14 小時前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
直擊／子瑜絕美高馬尾新造型亮相 喊話ONCE: 心意我感受到了
【緯來新聞網】韓國人氣女團TWICE週末一連兩天登上高雄世運主場館開唱，2場演出吸引共 11 萬⼈到緯來新聞網 ・ 1 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光
女星顏曉筠外型亮眼，近年在八點檔憑藉精湛演技獲得眾多關注，沒想到今（24）日驚傳顏曉筠遇車禍被撞飛，導致左肩脫臼、韌帶斷裂。而顏曉筠參演的八點檔《好運來》即將迎來大結局，如今顏曉筠傷勢是否會影響到劇組拍攝？電視台也鬆口了。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
蔡尚樺主播轉主持「遭嫌字彙量不足」 釣出本人親自回應
36歲主持人蔡尚樺近年事業運極佳，不只手握多個節目主持，包含《全民星攻略》、《最強的身體》等，還獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎肯定。不過，從主播台出身的她，日前卻遭到網友質疑字彙量不足，沒想到竟釣出本人親自回覆。中時新聞網 ・ 1 天前
祝福范冰冰被全平台404！曬懵照喊幸福也消失 陸網友喊過分：承認別人優秀這麼難嗎？
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導中國女星范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現...FTNN新聞網 ・ 1 天前