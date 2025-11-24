Marz23重要里程碑! 首次以個人身份攻蛋 與歌迷玩人體衝浪

生活中心／陳佳侖 台北報導

Marz23日前在台北小巨蛋舉辦《不簡單的演唱會》，這場演出不僅是他出道9年以來的首度攻蛋，也象徵他音樂路上的重要里程碑，整場以「瑪雅祭壇」與「未來祭壇」概念貫穿，從情緒風暴式開場、龐克開圈到不插電段落層層推進，現場氣氛始終高漲。

首次以Marz23個人身份舉辦萬人演唱會，這次製作團隊以大手筆規格打造全新演出，不僅全面升級編曲、視覺與舞台特效，也集結Full band、弦樂編制與12位專業舞者共同呈現，讓歌迷一次體驗過去從未見過的Marz23舞台樣貌。

隨著場內燈光漸漸熄滅，《不簡單的演唱會》從一段情緒張力強烈的開場影片揭開序幕，螢幕上浮現「為什麼 因為我一點都不重要」、「反正我永遠都會被拋棄」、「付出真心就是會得到這個下場」等負面語句，象徵人面對命運與宿命前的自我審判，層層堆疊的音效則營造出彷彿置身「瑪雅祭典」前夕的壓迫氛圍，讓小巨蛋在如暴風雨將至的緊張能量中迎來演唱會開端。





當Marz23的聲音落下「現在回頭還有救，懺悔吧」時，全場瞬間陷入黑暗，宛如踏入古老儀式前的靜止時刻。接著八位舞者手持火炬從舞台兩側現身，如守護者般宣告祭典開始；舞台中央的巨大結構宛如文明遺跡般緩緩升起，Marz23站在十字架造型的高空裝置由上方降臨，結合煙霧、弦樂與視覺特效，以〈神啊〉揭開序幕，帶領觀眾踏入融合古文明意象的「瑪雅祭壇」世界。

Marz23更站上延伸舞台大喊：「我是你們的瘋狗教主Marz23，我就問你們喉嚨準備好了沒！」歌迷立刻以震耳尖叫回應，將現場推向第一波高點。

他隨即笑說：「34歲還可以繼續搖滾嗎？80歲還要這樣喊嗎？」全場觀眾毫不猶豫回喊：「要！」讓他忍不住打趣：「我恨你們！」氣氛瞬間歡樂。

他也感性表示：「今天主角不是我，是在座不簡單的你們。」隨後舞台突然響起電話鈴聲，意外成為〈你哪位〉的幽默轉場。





演唱會尾聲，Marz23以〈陪你失敗〉鼓勵歌迷：「即便我們天生不是厲害的人，那都無所謂。我們都不會輕言放棄，一定會變得更強大。」接著壓軸曲〈我不是饒舌歌手〉登場，現場氣氛瞬間被推向最高點。

他也特別搭上環場車一路繞場，與四面八方的歌迷近距離互動，全場越喊越熱烈，紛紛起鬨要他「再更放得開一點」。

在這股期待聲浪下，Marz23半帶無奈又覺得好笑，索性直接扯下上衣，展現為這場演唱會勤練多時的精實身材，並高喊：「本人體脂現在15以下，而且34歲育有一子！」瞬間引爆全場尖叫。

隨後還有歌迷將鞋子與女性內衣拋上舞台，他乾脆將內衣直接「穿上」，更一時興起玩起刺激的「人體衝浪」，最後也在歌迷托舉與呐喊中回到舞台，為《不簡單的演唱會》劃下熱烈又富感染力的句點！

Marz23也向歌迷承諾，希望未來能把這份能量、陪伴與療癒帶到更多城市，與更多「不簡單的歌迷們」相見，延續這場屬於大家的感動。

