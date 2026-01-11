Marz23領軍熱唱 率台灣體育小將登WE ARE

（中央社記者王寶兒台北11日電）台灣隊去年在威廉波特世界少棒大賽奪冠，文總春節特別節目WE ARE邀請這群台灣小將登上舞台，並由歌手Marz23擔任「熱血隊長」，陪伴觀眾在除夕夜回顧台灣之光帶來的感動。

WE ARE過去便曾將台灣體壇冠軍齊聚舞台，今年「2026 WE ARE 我們的除夕夜」節目「全民運動」主題，則邀請在威廉波特世界少棒大賽、LLB世界次青少棒錦標賽、U15亞洲盃錦標賽、貝比魯斯U16世界女子壘球賽等國際賽事中橫掃冠軍的台灣小將們登台。

節目除邀請Marz23領軍獻唱，也邀體育主播徐展元驚喜獻聲，以觀眾最為熟悉的熱血嗓音向世界宣告台灣小將實力。已為人父的Marz23向媒體分享，當初接到邀約，得知要和那麼多小將一起合作時，覺得非常開心。

Marz23表示，先前棒球選手古林睿煬曾選用他的歌曲當作登板出場曲，也因此覺得自己的音樂十分吻合運動賽事主題，「覺得這次就要來最熱血的，陪大家過年。」提到過年，則預計會和家人一起吃飯度過。

中華文化總會春節特別節目「2026 WE ARE 我們的除夕夜」將於2月16日晚上8時播出，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube頻道等平台；國際影音平台TaiwanPlus也將同步以英語字幕播送。（編輯：張雅淨）1150111