Marz23首度個人身份攻蛋 Faye詹雯婷、莫宰羊義氣到場相挺

【緯來新聞網】Marz23昨晚（22日）在台北小巨蛋舉辦《不簡單的演唱會》，這場演出不僅是他出道9年以來的首度攻蛋，也象徵他音樂路上的重要里程碑。整場以「瑪雅祭壇」與「未來祭壇」概念貫穿，從情緒風暴式開場、龐克開圈到不插電段落層層推進，現場氣氛始終高漲。演出中更有驚喜嘉賓登場，包括Faye詹雯婷與莫宰羊相繼現身。Marz23也在演唱會中談及這幾年的心境與攻蛋壓力，多次向歌迷表達感謝。演唱會最後，他更在觀眾的歡呼與互動下脫下上衣，展現健身有成的好身材，接住歌迷拋上舞台的「女性內衣」，並跳入觀眾席體驗「人體衝浪」，讓《不簡單的演唱會》在最熱烈的氛圍中畫下句點。
Marz23昨晚（22日）在台北小巨蛋舉辦《不簡單的演唱會》。（圖／寬宏藝術、華納音樂提供）
以Marz23身份舉辦的首場萬人演唱會昨晚於台北小巨蛋盛大開唱；這次製作團隊以大手筆規格打造全新演出，不僅全面升級編曲、視覺與舞台特效，也集結Full band、弦樂編制與12位專業舞者共同呈現，讓歌迷一次體驗過去從未見過的Marz23舞台樣貌。隨著場內燈光漸漸熄滅，《不簡單的演唱會》從一段情緒張力強烈的開場影片揭開序幕。螢幕上浮現「為什麼 因為我一點都不重要」、「反正我永遠都會被拋棄」、「付出真心就是會得到這個下場」等負面語句，象徵人面對命運與宿命前的自我審判；層層堆疊的音效則營造出彷彿置身「瑪雅祭典」前夕的壓迫氛圍，讓小巨蛋在如暴風雨將至的緊張能量中迎來演唱會開端。
當Marz23的聲音落下「現在回頭還有救，懺悔吧」時，全場瞬間陷入黑暗，宛如踏入古老儀式前的靜止時刻。接著八位舞者手持火炬從舞台兩側現身，如守護者般宣告祭典開始；舞台中央的巨大結構宛如文明遺跡般緩緩升起，Marz23站在十字架造型的高空裝置由上方降臨，結合煙霧、弦樂與視覺特效，以〈神啊〉揭開序幕，帶領觀眾踏入融合古文明意象的「瑪雅祭壇」世界。
Marz23跳進觀眾席體驗人體衝浪。（圖／寬宏藝術、華納音樂提供）
前段以〈23〉、〈不搖就滾〉持續推進能量，Marz23站上延伸舞台大喊：「我是你們的瘋狗教主Marz23，我就問你們喉嚨準備好了沒！」歌迷立刻以震耳尖叫回應，將現場推向第一波高點。他隨即笑說：「34歲還可以繼續搖滾嗎？80歲還要這樣喊嗎？」全場觀眾毫不猶豫回喊：「要！」讓他忍不住打趣：「我恨你們！」氣氛瞬間歡樂。他也感性表示：「今天主角不是我，是在座不簡單的你們。」隨後舞台突然響起電話鈴聲，意外成為〈你哪位〉的幽默轉場。接著他演唱〈知道你過得不太好我就放心了〉與〈癡情暈船仔〉，搭配完整舞蹈設計，在燈光與視覺烘托下呈現強烈又精彩的舞台亮點。
中段舞台轉換成象徵「未來祭壇」的視覺世界，以冷色系光束、金屬框架與矩陣式延展構成整體景觀，營造出跨越時代後的科技文明感。從古代祭典的厚重神秘，過渡到未來場景的冷冽秩序，形成強烈對比，也象徵人在經歷命運審判後迎向自我重建的新階段。此段落中，Marz23演唱對他極具意義的新單曲〈魅惑天空2Ø25〉呼應舞台概念，並分享追逐夢想的心境，鼓勵觀眾：「如果還在努力，就算有挫折也不要輕易放棄，我花了20年才做到！」
嘉賓Faye詹雯婷在演出時驚喜現身，與Marz23演唱合作單曲〈不簡單的歌〉。（圖／寬宏藝術、華納音樂提供）
演唱會也在多位嘉賓加入下掀起層層高潮，嘉賓Faye詹雯婷在演出時驚喜現身，與Marz23演唱合作單曲〈不簡單的歌〉，兩人的高張力嗓音在舞台上完美交織，成為整場最具渲染力的篇章。演出後Marz23也向觀眾分享：「一路走過風風雨雨，真的很不簡單，不用急，一切安排都有原因。」並提醒大家不要忘了擁抱內心受傷的孩子。
而莫宰羊在合作曲〈最美的風景〉時現身，與Marz23一起帶領全場大合唱！就在全場還沉浸在歌聲中時，Marz23忽然話鋒一轉，半認真半調皮地要全場跟著喊：「我感覺我人生正在變好，所有的一切都是最好的安排，我是幸運的，也是被祝福的。」原以為會害羞的歌迷，竟全部投入大聲應和，整個小巨蛋瞬間變成能量滿滿的「大型正念現場」。不僅如此，演唱會現場不少好友也特地到場力挺，包括林潔心、someshiit山姆、栗子LIZI、戴愛玲、謝和弦、畢書盡...等皆現身觀賞，而「TRASH全員、白瑜與簡少年也在台下支持。Marz23感動表示：「謝謝大家這麼挺我。」
莫宰羊在合作曲〈最美的風景〉時現身，與Marz23一起帶領全場大合唱。（圖／寬宏藝術、華納音樂提供）
演唱會尾聲，Marz23以〈陪你失敗〉鼓勵歌迷：「即便我們天生不是厲害的人，那都無所謂。我們都不會輕言放棄，一定會變得更強大。」接著壓軸曲〈我不是饒舌歌手〉登場，現場氣氛瞬間被推向最高點。他站上環場車一路繞場，與四面八方的歌迷近距離互動，全場越喊越熱烈，紛紛起鬨要他「再更放得開一點」。在這股期待聲浪下，Marz23半帶無奈又覺得好笑，索性直接扯下上衣，展現為這場演唱會勤練多時的精實身材，並高喊：「本人體脂現在15以下，而且34歲育有一子！」瞬間引爆全場尖叫。
隨後還有歌迷將鞋子與女性內衣拋上舞台，他乾脆將內衣直接「穿上」，更一時興起玩起刺激的「人體衝浪」，最後也在歌迷托舉與呐喊中回到舞台，為《不簡單的演唱會》劃下熱烈又富感染力的句點！
伴隨最後一聲謝幕，Marz23也向歌迷承諾，希望未來能把這份能量、陪伴與療癒帶到更多城市，與更多「不簡單的歌迷們」相見，延續這場屬於大家的感動。
