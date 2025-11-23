Marz23首攻蛋嗨到脫衣 跳下台玩「人體衝浪」

Marz23跳入觀眾席體驗「人體衝浪」。寬宏藝術Ｘ華納音樂提供



Marz23昨晚（11╱22）在台北小巨蛋舉辦「不簡單的演唱會」，尾聲他還在觀眾的歡呼與互動下脫衣，展現健身有成的精實身材，並高喊：「本人體脂現在15以下，而且34歲育有1子。」隨後有歌迷將鞋子與女性內衣拋上舞台，他乾脆將內衣直接穿上，並跳入觀眾席體驗「人體衝浪」掀高潮。

出道9年首度攻蛋，Marz23以〈神啊〉揭開序幕，帶領觀眾踏入融合古文明意象的「瑪雅祭壇」世界，他站上延伸舞台大喊：「我是你們的瘋狗教主Marz23，我就問你們喉嚨準備好了沒！」歌迷立刻以震耳尖叫回應，他隨即笑說：「34歲還可以繼續搖滾嗎？80歲還要這樣喊嗎？」全場觀眾回：「要！」讓他打趣說：「我恨你們！」

中段舞台轉換成象徵「未來祭壇」的視覺世界，Marz23演唱新單曲〈魅惑天空2Ø25〉，並分享追逐夢想的心境，鼓勵觀眾：「如果還在努力，就算有挫折也不要輕易放棄，我花了20年才做到。」

Marz23（右）邀Faye詹雯婷合唱〈不簡單的歌〉。

演唱會也邀來多位嘉賓，Faye詹雯婷與Marz23演唱合作單曲〈不簡單的歌〉，他跟觀眾分享：「一路走過風風雨雨，真的很不簡單，不用急，一切安排都有原因。」並提醒大家不要忘了擁抱內心受傷的孩子。而莫宰羊在合作曲〈最美的風景〉時現身與Marz23帶領全場大合唱。

尾聲，Marz23以〈陪你失敗〉鼓勵歌迷：「即便我們天生不是厲害的人，那都無所謂，我們都不會輕言放棄，一定會變得更強大。」不少星友也到場力挺，包括林潔心、someshiit山姆、栗子LIZI、戴愛玲、謝和弦、畢書盡等，而「TRASH」全員、白瑜與簡少年也在台下支持，讓Marz23感動表示：「謝謝大家這麼挺我。」

