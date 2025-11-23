Marz23首登小巨蛋玩瘋！扯開上衣穿胸罩嗨爆全場

Marz23於22日以個人身份首登小巨蛋。（寬宏藝術Ｘ華納音樂提供）

Marz23出道9年，22日首度站上台北小巨蛋舉辦「不簡單的演唱會」，他情緒嗨到最高點，在粉絲熱情起鬨下，他直接扯下上衣，露出精實身材，讓全場瞬間瘋狂。

以Marz23身份登上台北小巨蛋，這次製作團隊以大手筆規格打造全新演出，不僅全面升級編曲、視覺與舞台特效，也集結Full band、弦樂編制與12位專業舞者共同呈現，讓歌迷一次體驗過去從未見過的Marz23舞台樣貌。

演唱會以「瑪雅祭壇」與「未來祭壇」概念貫穿，Marz23以〈23〉、〈不搖就滾〉持續推進能量，他興奮站上延伸舞台大喊：「我是你們的瘋狗教主Marz23，我就問你們喉嚨準備好了沒？」瞬間點燃現場氣氛，他又笑問粉絲說：「34歲還可以繼續搖滾嗎？80歲還要這樣喊嗎？」全場觀眾毫不猶豫回喊：「要！」他也感性表示：「今天主角不是我，是在座不簡單的你們。」

接著，他以新單曲〈魅惑天空2Ø25〉分享追逐夢想的心境，鼓勵粉絲：「如果還在努力，就算有挫折也不要輕易放棄，我花了20年才做到！」他還邀來Faye詹雯婷一起合唱單曲〈不簡單的歌〉，好友莫宰羊也現身擔任嘉賓一起演唱〈最美的風景〉，再次讓全場一起大合唱。

演唱會尾聲，Marz23以〈陪你失敗〉鼓勵歌迷：「即便我們天生不是厲害的人，那都無所謂。我們都不會輕言放棄，一定會變得更強大。」他還站上環場車一路繞場，與四面八方的歌迷近距離互動，全場越喊越熱烈，紛紛起鬨要他「再更放得開一點」。在這股期待聲浪下，Marz23半帶無奈又覺得好笑，索性直接扯下上衣，展現為這場演唱會勤練多時的精實身材，並高喊：「本人體脂現在15以下，而且34歲育有一子。」瞬間引爆全場尖叫。

隨後還有歌迷將鞋子與女性內衣拋上舞台，他乾脆將內衣直接「穿上」，更一時興起玩起刺激的「人體衝浪」，最後也在歌迷托舉與呐喊中回到舞台，為演唱會劃下熱烈又富感染力的句點。而TRASH團體成員也全都到場力挺。

