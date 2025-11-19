Marz23 11/23首度攻蛋「減肥超過10公斤」爆料不紅時曾賣過這東西

Marz23。（圖／寬宏藝術）

Marz23 將在 11 月 22 日把「不簡單的演唱會」帶進台北小巨蛋，這不僅是他首次以個人身分攻蛋，也讓 TRASH 之後再添一位登上小巨蛋的團員。為了這場里程碑式的演出，他近期全心泡在練團室與排練場，把所有心力都灌在準備上。他笑說自己的心情是「期待遠大於緊張」，更語帶保留地預告演出內容：「荒謬到一個程度，但一定讓大家記一輩子。」並提醒粉絲當天務必「珍惜每一秒」。

為了維持最佳狀態，他和老婆最近一起實行一日兩餐的「168 飲食法」，夫妻倆總共瘦了超過 10 公斤。Marz23 自嘲：「身體變輕以後排練真的比較輕鬆，也覺得整個人乾淨很多。」他還透露在出道前，曾自己烤軟餅乾在網路販售，因為訂單爆量忙不過來，才被迫停賣。

這次攻蛋，他也把傳說中的手作餅乾強勢復刻，「大家看演唱會常常卡在吃飯時間肚子餓，那乾脆吃我的餅乾。」他開心表示：「這應該會是史上最酷的周邊，真的沒有之一。」至於餅乾的祕密配方，他賣關子說：「就是用愛做的啦。」

面對 11 月 22 日將站上小巨蛋的重大時刻，Marz23 坦言內心湧著激動與使命感。他說「不簡單的演唱會」對他來說，是一個只能發生一次的舞台，是他把這些年所有故事、能量與爆發力全部集中在同一夜的機會。「希望來的每一個人，都能完全沈浸在當下的那個瞬間。我會在小巨蛋等你們。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導