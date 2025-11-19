Marz23 11/23首度攻蛋「減肥超過10公斤」爆料不紅時曾賣過這東西
Marz23 將在 11 月 22 日把「不簡單的演唱會」帶進台北小巨蛋，這不僅是他首次以個人身分攻蛋，也讓 TRASH 之後再添一位登上小巨蛋的團員。為了這場里程碑式的演出，他近期全心泡在練團室與排練場，把所有心力都灌在準備上。他笑說自己的心情是「期待遠大於緊張」，更語帶保留地預告演出內容：「荒謬到一個程度，但一定讓大家記一輩子。」並提醒粉絲當天務必「珍惜每一秒」。
為了維持最佳狀態，他和老婆最近一起實行一日兩餐的「168 飲食法」，夫妻倆總共瘦了超過 10 公斤。Marz23 自嘲：「身體變輕以後排練真的比較輕鬆，也覺得整個人乾淨很多。」他還透露在出道前，曾自己烤軟餅乾在網路販售，因為訂單爆量忙不過來，才被迫停賣。
這次攻蛋，他也把傳說中的手作餅乾強勢復刻，「大家看演唱會常常卡在吃飯時間肚子餓，那乾脆吃我的餅乾。」他開心表示：「這應該會是史上最酷的周邊，真的沒有之一。」至於餅乾的祕密配方，他賣關子說：「就是用愛做的啦。」
面對 11 月 22 日將站上小巨蛋的重大時刻，Marz23 坦言內心湧著激動與使命感。他說「不簡單的演唱會」對他來說，是一個只能發生一次的舞台，是他把這些年所有故事、能量與爆發力全部集中在同一夜的機會。「希望來的每一個人，都能完全沈浸在當下的那個瞬間。我會在小巨蛋等你們。」
其他人也在看
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？EBC東森娛樂 ・ 1 天前
美聲天王來了！亞巡首站在台灣 粉暴動：聽〈You Raise Me Up〉一定哭
美國創作歌手 喬許葛洛班 Josh Groban 明年正式登台。主辦宣布，他將於 2026 年 2 月 11 日在台北國際會議中心帶來「GEMS World Tour」，同時作為亞洲首站曝光。有粉絲在公布後留言表示「現場聽《You Raise Me Up》應該會忍不住哭」，討論度迅速延燒。三立新聞網 setn.com ・ 24 分鐘前
《英雄聯盟》T1宣布Doran續約！2026年陣容只差下路就確定
《英雄聯盟》T1 繼稍早宣布下路 Gumayusi 離隊後，再度釋出成員合約消息，不過這次是好的，上路 Doran 確認續約一年，再戰 2026！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
中共喊勿赴日沒人理？日民宿「中國籍老闆」怨：同胞取消訂單
日本首相高市早苗日前拋出的「台灣有事」說法，引發中國強烈反彈，中方更連續發聲，呼籲中國公民近期暫勿前往日本、謹慎規劃赴日留學安排。不僅如此，自15日以來，中國已有超過49.1萬張飛往日本的機票取消。對此，就有在大阪地區的中國籍民宿業者坦言，他陸續收到中國客戶取消訂房的通知，自己經營3年從未遇到這樣的情況。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
洗車場驚悚血案！老闆持開山刀砍員工 還逼家人每月賠償1萬
警方調查指出，蘇男自2023年2月起在李男經營的洗車場工作，但工作期間多次被指控「毀損客人愛車」而遭苛扣薪資。原本月薪2.8萬元，經常只能領到約1.5萬元，甚至自2024年起完全未發薪水。蘇男多次要求李男支付薪資時，竟被持刀攻擊背部，送醫救治。事件並未就此結束。李男認為...CTWANT ・ 36 分鐘前
鄧紫棋《英雄聯盟》總決賽表演後爆哭！全場唯一真唱歌手：壓力大到下台秒崩潰
2025《英雄聯盟》世界賽已經在 11 月 9 日正式結束，當日除了決定出年度冠軍的賽事外，還有精采的決賽開幕表演，而今年的主題曲〈Sacrifice〉就由香港歌手 G.E.M.（鄧紫棋）演唱，而昨（16）晚直播中，她也首度談到了這次的表演，沒想到一回到休息室就馬上「爆哭」了？Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
芝加哥地鐵驚悚縱火！ 她遭男乘客潑不明液體點燃「全身燒傷命危」
綜合外媒報導，事件發生在17日晚間9時許，這名女子在CTA（Chicago Transit Authority）藍線列車上與男子起爭執，隨後男子突然拿出隨身的不明液體潑向女子，接著立刻點燃，火勢瞬間竄起。列車到站後，男子趕忙逃離現場，而全身著火的女子則衝出車廂、倒在站台上。消防與救護人...CTWANT ・ 46 分鐘前
打擊「直美」亂象 衛福部擬修法沒兩年PGY不准做醫美
近來發生多起醫美死亡事故，衛福部推動修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，擬禁止醫學院一畢業直接從事醫美，執行醫師須完成畢業後一般醫學訓練（PGY）兩年，藉此打擊「直美」亂象。台北市醫師職業工會今天強調，若無配套，只會勉強醫師接受未必與醫美安全相關臨床負荷，造成醫院行政挑戰與成本。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 24 分鐘前
黃國昌與鄭麗文今天下午會面 過程全程公開
民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文今天（19日）下午3時在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店會面，過程將全程公開。黨內人士表示，這次會面屬禮貌性會面，溝通政策與選舉等議題，李乾龍、李哲華、吳宗憲，傅崐萁等人將陪同出席。國民黨副主席蕭旭岑說，雖然不會談到2026選舉等太多合作細節，卻是藍白雙方善意與誠意的展現。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
NewJeans談判內容曝光！三成員要求閔熙珍回鍋ADOR 公司氣炸回應「保護惠仁、Haerin」
被韓媒戲稱為「傲慢3Jeans」的Minji、Hanni、Danielle，上週雖然透過媒體單方面宣示不上訴、回歸經紀公司，但ADOR至今仍沒有正面答應，就在許多人覺得奇怪之際，這二天終於有消息指出，原來一切都卡關在閔熙珍身上！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
孫淑媚曬16歲稚嫩舊照！笑稱車上載「正貨」 網讚：從小正到大
44歲的台語歌手孫淑媚，14歲那年參加歌唱比賽一路過關斬將，隨後踏入樂壇，並於2005年拿下金曲獎「最佳台語女演唱人」。她的好歌喉與親和外型一直深受喜愛，也常在社群分享練歌與工作日常。近日，孫淑媚在臉書公開自己16歲的舊照，並笑說當年公司車子坐起來很平穩，因為車上都載「正貨」。貼文一出，網友大讚她青春時期的神顏，也被她幽默的形容逗笑。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
MLB／誰是大谷翔平？歐尼爾認原本不認識 聽到年薪嚇傻以為「搞錯了」
道奇日籍巨星大谷翔平用「二刀流」身手風靡全球，不料NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）竟在節目上坦言原本不清楚這位4屆年度MVP是誰，直到有天他不小心發現大谷是位握有10年7億身價的球員，才意識到大谷的影響力有多巨大，甚至還直呼聽到這個薪水以為「搞錯了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
霍建華新劇《他為什麼依然單身》！毒舌金句狂輸出：「成熟的人要麼學會讚美，要麼學會閉嘴」
霍建華新劇《他為什麼依然單身》！毒舌金句狂輸出：「成熟的人要麼學會讚美，要麼學會閉嘴」造咖 ・ 3 小時前
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了
林志玲向來被封為「台灣第一名模」，但這組照片中展現的氣場與狀態，完全超越大家對她的想像。畫面裡，她穿上 VALENTINO 的裸膚色亮片禮服，點點光芒像是被灑上一層細緻星層，每一個動作都散發溫柔又純淨的仙氣。裙襬傾瀉地面，彷彿只要靜靜坐著，就能拍出雜誌封面。而她手上...styletc ・ 22 小時前
朋友變情人1／鍾瑶熱戀直擊！「半圈外」對象曝光 牽手攝影師Kair吃素食
11月5日中午，鍾瑶與染著金髮的Kair一同步出她的住處。兩人穿搭風格相似，默契展現出情侶默契。Kair陳冠凱是一名攝影師，且他熱衷於跑步、登山等戶外活動，這與鍾瑶的愛好不謀而合。兩人從工作夥伴發展到生活伴侶，看來共同興趣成為感情催化劑。走在前面的鍾瑶突然停下腳步，...CTWANT ・ 8 小時前
女星愛包榜來了！林志玲Delvaux上身好優雅、宋慧喬豹紋包超吸睛，盧允瑞這顆直接截圖買同款
女星愛包推薦：林志玲 × Delvaux Brillant Tempo身為優雅天花板代表的志玲姊姊，最近完全被 Delvaux Brillant Tempo 圈粉。她以印花洋裝＋白色毛絨外套營造冬日仙氣，再拎上 頁岩綠 Brillant Tempo，整個畫面像行走藝術大片。柔軟輕盈的 Brillant Tempo 讓優雅不再沉重，雙結...styletc ・ 4 小時前
劉書宏爆被健身教練打到「骨裂發炎」！經紀人發聲曝近況
劉書宏9月初突在社群上透露「肋骨骨裂」的消息、暴瘦4公斤，當時絕口不提原因，18日有新聞傳出，他和健身教練好友蔣政8月底起爭執，雙方大打出手，但劉書宏體力不及對方、並且受了重傷。對此，劉書宏經紀人表示，「謝謝你們的關心，目前恢復都很良好，受傷的過程沒有特別要跟大家交代的細節。」中時新聞網 ・ 19 小時前