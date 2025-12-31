日本SoftBank Group (軟銀集團) 正式宣布，已於上週五 (12/26) 完成對OpenAI高達225億美元的追加投資款項支付。這意味SoftBank創辦人孫正義終於履行了今年3月許下的承諾，總計透過直接注資與聯合投資的方式，向這家AI公司挹注約410億美元資金。

孫正義的AI豪賭完成！SoftBank賣光NVIDIA股票湊齊410億美元，正式躍升OpenAI第三大股東

交易完成後，SoftBank將持有OpenAI約11%的股權，正式超越其他創投，成為僅次於微軟與OpenAI基金會之後的第三大股東。

賣掉「鏟子」買「金礦」，孫正義的換倉操作

為了完成這筆號稱「史上最大規模」的私募融資案，SoftBank可說是展現了「All-in」的決心。

廣告 廣告

根據報導，SoftBank為了籌措這筆鉅款，在近期採取了激進的資產變現策略。除了進行大規模裁員外，SoftBank更在上個月清空其持有的NVIDIA股票，套現約58億美元，同時也出售價值達48億美元的T-Mobile US持股。

這種「賣掉晶片龍頭 (鏟子)，轉買模型龍頭 (金礦)」的操作手法，顯示孫正義對於AI產業鏈的價值判斷發生了轉移，或者更準確地說，他希望從單純的硬體受益者，轉變為掌控AI核心大腦的操盤手。

三足鼎立：微軟、基金會、SoftBank

隨著OpenAI於今年10月完成資產重組，轉型為由非營利實體控制的營利性公司 (OpenAI Group PBC)，其股權結構也逐漸清晰。目前OpenAI的估值已飆升至約5000億美元天價。

新的股權版圖如下：

• 微軟：持股27%，仍是最大金主與算力合作夥伴。

• OpenAI基金會：持股26%，維持其公益性與控制權。

• SoftBank：持股11%，新晉的核心戰略股東。

不只買模型，還買基礎建設

孫正義的野心顯然不止於此。除了入股OpenAI，SoftBank稍早也宣布以40億美元收購數據中心投資公司DigitalBridge。

結合OpenAI與甲骨文正在規劃的「Stargate」 (星際之門)超大型數據中心計畫，SoftBank正試圖構建一個從「能源」、「數據中心」到「AI模型」的完整垂直帝國。這也呼應了孫正義多次強調的願景：打造超級AI智能平台，實現通用人工智慧 (AGI) 造福人類。

分析觀點：從「願景」到「豪賭」

筆者認為，孫正義這次的操作不僅僅是財務投資，更是一場關於人類未來的豪賭。

在錯過了早期的生成式AI浪潮後，軟銀透過這次的400億美元投資，強行買到了AI時代的「頭等艙船票」。雖然賣掉如日中天的NVIDIA股票看似可惜，但對於SoftBank來說，持有NVIDIA只是被動享受股價紅利，而成為OpenAI的核心股東，則意味著擁有了定義未來AI發展方向的話語權。

隨著微軟、軟銀與OpenAI形成新的「AI鐵三角」，2026年的AI戰場，恐怕將會是這三家巨頭與Google、Meta陣營更激烈的正面對決。

更多Mashdigi.com報導：

LG推出「Gallery TV」正面對決三星The Frame！Mini LED面板、AI生成藝術與磁吸邊框設計

三星C-Lab育成計畫攜15家新創前進CES 2026！AI、機器人與數位健康成焦點

三星電視將原生整合Google Photos！Vision AI幫你秀回憶，還能用DeepMind技術把照片變影片