隨著re:Invent 2025大會活動在拉斯維加斯展開，AWS攜手MassRobotics與NVIDIA，宣布擴大第二屆「實體AI獎學金」 (Physical AI Fellowship)計畫，將藉此加速機器人新創的規模化。

MassRobotics攜手AWS、NVIDIA擴大「實體AI」獎學金，入選新創可獲20萬美元雲端額度

實體AI三強聯手，2026年梯次開放申請

所謂「實體AI」指的是那些能夠理解、推理、學習，並且能與物理世界互動、以AI驅動的機器人系統。為了加速此技術領域發展，MassRobotics宣布開放2026年第二屆Fellowship申請。

這項為期8週的虛擬計畫陣容豪華，將由AWS的生成式AI創新中心科學家提供技術指導，並且結合NVIDIA Inception計畫資源，入選的新創公司將能獲得：

• 技術資源：存取AWS的AI堆疊與NVIDIA的機器人軟體堆疊 (如Isaac Sim等)。

• 專家導師：來自NVIDIA專家的1對1指導。

• 資金支持：最高可獲得20萬美元的AWS雲端額度。

回顧2025年的首屆陣容，包含專攻重型設備自主施工的Bedrock Robotics、醫院服務機器人Diligent Robotics，以及研發外骨骼的Wandercraft等。AWS生成式AI創新中心總監Sri Elaprolu表示，此計畫證明了我們已準備好從概念驗證 (PoC) 邁向實質進展，解決如最後一哩路配送或醫療照護等真實商業挑戰。

