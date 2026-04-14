白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
Matin Kim首位男大使曝光！NCT JENO一件Logo T就帥翻、夏季穿搭直接變購物清單
Matin Kim首位男大使曝光！NCT JENO一件Logo T就帥翻、夏季穿搭直接變購物清單
韓國潮流設計師品牌MatinKim直接宣布進軍男裝市場，一出手就找來NCT JENO坐鎮，首位男性品牌大使正式登場，是直接把「顏值＋風格＋流量」三件事一次拉滿。再加上2026夏季主打「NO RUSH」概念，把輕鬆、從容、不費力的時髦態度講到極致—越隨性，越高級！
JENO穿搭技巧：Logo T恤＝最強入門神器
先說最容易複製的，JENO這次大量運用Logo T恤，像是簡單配牛仔長褲，看似基本款，卻因為版型俐落、比例抓得剛好，整體立刻有型。只要上身簡單、下身乾淨，留一點空間給身形線條，這種穿法的厲害之處在於不費力，但很耐看。
JENO穿搭技巧：層次感才是王道
在形象視覺中，JENO用Logo T恤＋輕透風衣外套，再搭迷彩七分工裝褲，直接把「層次感」玩出新高度。外套選輕薄材質，讓整體不會太重；下身用工裝元素增加份量感，視覺自然有起伏。這種搭法很適合夏天—有造型，但不悶熱。
JENO穿搭技巧：全套丹寧也可以很帥
很多人怕全身丹寧會太用力，但JENO直接示範怎麼穿才對。丹寧外套＋丹寧短褲，搭配黑色厚底靴與背包點綴，整體既統一又有重點。同色系但不同材質或深淺，讓造型有層次；再用黑色單品壓住整體，視覺更穩，街頭感直接拉滿。
JENO穿搭技巧：乾淨配色就是高級感捷徑
另一套造型，JENO選擇淺色Logo T恤＋俐落夾克＋卡其長褲，整體色調偏淺、偏中性，看起來清爽又有距離感。精髓在於「配色少但準」，不用太多顏色，反而更有質感，也更容易駕馭。對於想入門韓系風格的人來說，這是最安全也最有效的方法。
看更多 CTWANT 文章
時尚女魔頭回歸！《穿著Prada的惡魔2》未上映就贏了，梅莉史翠普多套宣傳造型奢華時髦封頂
女神韓韶禧又來放火！緊身洋裝性感爆表、穿上最愛FILA GLIO薄底鞋直接升級時髦精
其他人也在看
新北市長民調／李四川支持度35.5%、蘇巧慧34.5%！蘇巧慧：很大的鼓勵
「美麗島電子報」今（13）日公布2026新北市長選舉選情民調，若僅國民黨李四川和民進黨蘇巧慧兩人競選，李四川支持度35.5%，僅微幅領先蘇巧慧34.5%，差距1%，比上次的1.5%差距再更為縮小，而適任度方面，蘇巧慧43.5%首度超過李四川的41.5%。對此，蘇巧慧回應，參選600多天以來，民調從兩位數差距到現在各家民調互有領先，顯示團隊的方向正確、政見和願景得到支持，「對我們是很大的鼓勵」。
度假氛圍拉滿！FENDI早秋系列曝光：拉菲草包、優雅髮夾、可愛吊飾…通通預定熱賣
航海風不無聊，條紋＋Pequin直接時髦升級這一季的視覺關鍵字—條紋、Pequin圖案，加上一點紅藍點綴，把航海風玩得剛剛好。不會過度用力的度假風，而是「走在城市裡也成立」的版本，搭配拉菲草、丹寧與輕盈棉質面料，整體看起來清爽、有層次，還帶點隨性時髦。重點是這些元素都...
吳姍儒Sandy「闖兩次禍」生二寶後更懂保養！私密處照顧成關鍵日常
今日（4/14）Sandy以一身清新白色造型亮相，整體狀態自然又輕盈，被問到三年來最大的改變，她坦言：「以前比較不好意思談，但現在可以很自在分享。」對她來說，私密保養已不再是需要避談的話題，而是日常照顧自己的一部分。尤其在經歷兩次懷孕與生產後，她更明顯感受到身體狀...
劉宇寧爆密戀《折腰》女主角 女星火速回應
劉宇寧爆密戀《折腰》女主角 女星火速回應
LE SSERAFIM宮脇咲良愛用保養品一次看！防曬、面膜、「這款精華」更是她透白的秘密
LE SSERAFIM 日本籍成員宮脇咲良出生於日本鹿兒島縣鹿兒島市。由於她誕生在 3 月櫻花盛開的時節，母親以「希望美好事物綻放」為寓意，為她取名「咲良」。這個名字的日文發音與櫻花（さくら，Sakura）相同，而「咲」本身也帶有
89歲爺爺不吃藥、無慢性病 醫揭「2件事」是健康長壽關鍵
美國醫學博士阿凡蒂．庫馬爾－辛格在著作中分享，她的爺爺活到89歲時仍未服用任何固定藥物，也未罹患慢性病，直到去世前依然頭腦清晰、記憶力完整，而規律的生活習慣與日常冥想正是延年益壽的關鍵因素。
Ozone周祖安曝喜訊！宣布辦個人見面會 放話「拿出壓箱寶」回饋粉絲
男團Ozone隊長周祖安近期推出個人首支單曲〈不想再讓你哭〉，大獲粉絲熱烈支持，他日前在活動上驚喜宣布，將在5月舉辦首場個人見面會，讓粉絲期待不已。他開心表示，除了十分期待能與大家相見外，也透露已開始認真發想和籌備活動內容，笑說：「壓箱寶要拿出來才行了。」
COVERNAT 與 Wacky WiLLy 高雄首家門市正式開跑
【記者 王雯玲／高雄 報導】韓流大勢擋不住！這次潮流指標 COVERNAT 與 Wacky WiLLy 前日強
張鈞甯被拱上《浪姐》！幽默自嘲「唱跳俱不佳」：不要荼毒大家
氣質女神張鈞甯13日出席保養品代言記者會，被問最近熱播中的《浪姐7》（《乘風破浪的姐姐》第七季）掀起很多討論，如果被邀約是否會考慮參加，她幽默答：「我就不想毀了節目啊！我那麼誠心地研究我的表演和演技，就是因為我唱跳俱不佳，所以就不要去荼毒大家，我會好好演戲的，我答應大家！」引來現場一陣笑聲。
2026美妝快閃店盤點，PRADA春市集必逛，BTS Jimin、朴喜珗同款在這
BTS Jimis、朴喜珗同款在這！4月美妝快閃店盤點～不能錯過LADOR香氛製造所、3CE Beauty Diner快閃店！還有PRADA春市集也太好逛～
打造中台灣女鞋選物新據點 東笙集團六品牌進駐臺中漢神洲際百貨
《圖說》一日店長鍾瑶現場解鎖日常穿搭秘笈。（東笙集團提供） 【民眾網諸葛志一臺中報導】臺中漢神洲際購物廣場近日 […]
黃金三角店面移工買來開理髮店、網預言台灣房市接盤主力！東南亞移工不回鄉蓋豪宅、健保也是誘因？
近期針對印度移工今年底將開放，民眾有兩極化的討論，希望能夠終止引進進而連署。同時間，有民眾行經彰化火車站前，赫然發現由台灣人經營的黃金三角店面，已搖身一變成為外籍移工開設的理髮店，讓不少人驚呼「東南亞外資」實力強大，讓網友在PTT房板引發熱烈討論：東南亞外勞未來會不會成為台灣房地產的接盤主力？
中信兄弟》崩盤又投捕不合？鄭浩均失控引熱議 蔡明里重話開轟：你情緒擺前面，球迷情緒放哪裡
中信兄弟本土投手鄭浩均昨天先發3.1局失8分，與捕手陳統恩發生溝通不良，單局單一打席發生2次投球超時被記壞球，鄭浩均退場時甚至未與陳統恩擊掌，賽末主播蔡明里語重心長地表示，不是個人擺在前面，「你把你的情緒擺在那裡，我們的情緒擺在哪邊？」
周子瑜爆「秘戀」大9歲許光漢！與女方媽媽合照曝光
娛樂中心／綜合報導在南韓打拼多年的女團TWICE成員周子瑜，不僅有著亮麗外貌，舞台實力更是讓她圈粉無數，日前才在台北大巨蛋的演唱會上淚崩，讓許多台灣粉絲超心疼，沒想到她現在不僅事業有成，在感情上也疑似「名花有主」？近日網路上不斷謠傳周子瑜與大她9歲的男星「許光漢」熱戀中，消息甚至衝上微博熱搜第1名，雙方粉絲反應曝光。
大太陽要沒了！週三起鋒面接力 降溫又降雨
[Newtalk新聞] 中央氣象署播報員於今(13)日的天氣播報中表示，明日的天氣與今天類似，高溫都是30度以上，降水則偏少，不過從週三到週五會有微弱鋒面通過，高溫略為下降，降雨則是到週六才會趨緩。 氣象署播報員黃恩鴻表示，明日天氣與今天大同小異，高溫上看30到33度，南部略高於北部，午後山區會有零星降雨，紫外線強。至於週三開始，由於微弱鋒面通過，北部及東半部有局部短暫陣雨，中南部多雲到晴。 而週四開始鋒面減弱，基隆北海岸、宜蘭有局部短暫陣雨。週五鋒面通過，桃園以北、宜花有局部短暫雨，竹苗、台東及恆春為零星短暫雨，中南部則是多雲到晴。 溫度方面，週三至週四北部及東半部高溫略降為27至29度，週五至週日，受鋒面及東北季風影響，再降為25至27度，低溫則都是21至23度。至於備受關注的強颱辛樂克，氣象署表示，辛樂克颱風路徑朝西北移動，對台灣沒有影響。查看原文更多Newtalk新聞報導雨揚老師》12生肖農曆3月運勢：雞寶寶召喚錢潮、豬寶寶進帳頗豐(下)35年來最強4月颱！辛樂克颱風結構扎實 穩坐今年「風王」
台積電飆2090元天價有警訊？名師示警：乖離率登三年高點「恐隨時翻轉」
台積電（2330）明天就要舉辦今年第一季法說會了，股價今（15）日延續昨日漲勢，盤中最高觸及2080元續創史上盤中最高，但專家表示，乖離率已達到10%警戒，目前短線不宜再追高了。
出車禍被警察「問1句話」別亂答 律師：肇責恐多30%
出車禍被警察「問1句話」別亂答 律師：肇責恐多30%
李貞秀靠山曝光！「這人」希望她留下來 再嗆白營：沒錢還幹壞事
即時中心／黃于庭報導中配李貞秀因直播失言、砲轟自家人，遭百位民眾黨員具名檢舉，昨（13）日民眾黨中評會一致決議將她開除黨籍，其不分區立委資格也隨即喪失。而李貞秀事後相當氣憤，不僅要白營公布錄音、會議紀錄，還揚言爆猛料，甚至與黨主席黃國昌槓上，痛批對方「一派胡言」。對此，李貞秀今（14）日上節目表示，當初創黨主席柯文哲希望她留下來；同時也認了，自己確實曾說過「誰得利誰買單」。
匯244萬給兒成鐵證？陳佩琪揭「夫妻9年收入」遭網酸
政治中心／綜合報導民眾黨創黨主席柯文哲涉及多起案件，一審被判17年徒刑、褫奪公權6年，在上週公開的判決書中，揭露柯文哲利用木可公司將政治獻金挪為己用，甚至妻子陳佩琪更匯款給兒子柯傅堯244萬，用以購買股票、基金，但陳佩琪12日發文，表示只是「照往例」轉244萬給小孩。而在今（14）日，她再度發文，公開過去9年的報稅資料的收入總額，再次強調「我們夫妻工作35年， 會沒有244萬贈與小孩？」，開嗆「這樣也要黑？是想做不當連結吧？」。
南亞科重訊記者會 15:30財務主管親上火線
[NOWNEWS今日新聞]臺灣證券交易所今（14）日公告，記憶體大廠南亞科將於下午15時30分，於證交所3樓記者室透過視訊方式召開重大訊息記者會，預計將由財務主管饒昌明親上火線，對外說明董事會的重大決...