Matin Kim首位男大使曝光！NCT JENO一件Logo T就帥翻、夏季穿搭直接變購物清單

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（圖／品牌提供）

韓國潮流設計師品牌MatinKim直接宣布進軍男裝市場，一出手就找來NCT JENO坐鎮，首位男性品牌大使正式登場，是直接把「顏值＋風格＋流量」三件事一次拉滿。再加上2026夏季主打「NO RUSH」概念，把輕鬆、從容、不費力的時髦態度講到極致—越隨性，越高級！

JENO穿搭技巧：Logo T恤＝最強入門神器

先說最容易複製的，JENO這次大量運用Logo T恤，像是簡單配牛仔長褲，看似基本款，卻因為版型俐落、比例抓得剛好，整體立刻有型。只要上身簡單、下身乾淨，留一點空間給身形線條，這種穿法的厲害之處在於不費力，但很耐看。

廣告 廣告

（圖／品牌提供）





JENO穿搭技巧：層次感才是王道

在形象視覺中，JENO用Logo T恤＋輕透風衣外套，再搭迷彩七分工裝褲，直接把「層次感」玩出新高度。外套選輕薄材質，讓整體不會太重；下身用工裝元素增加份量感，視覺自然有起伏。這種搭法很適合夏天—有造型，但不悶熱。

（圖／品牌提供）





JENO穿搭技巧：全套丹寧也可以很帥

很多人怕全身丹寧會太用力，但JENO直接示範怎麼穿才對。丹寧外套＋丹寧短褲，搭配黑色厚底靴與背包點綴，整體既統一又有重點。同色系但不同材質或深淺，讓造型有層次；再用黑色單品壓住整體，視覺更穩，街頭感直接拉滿。

（圖／品牌提供）





JENO穿搭技巧：乾淨配色就是高級感捷徑

另一套造型，JENO選擇淺色Logo T恤＋俐落夾克＋卡其長褲，整體色調偏淺、偏中性，看起來清爽又有距離感。精髓在於「配色少但準」，不用太多顏色，反而更有質感，也更容易駕馭。對於想入門韓系風格的人來說，這是最安全也最有效的方法。

（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

時尚女魔頭回歸！《穿著Prada的惡魔2》未上映就贏了，梅莉史翠普多套宣傳造型奢華時髦封頂



女神韓韶禧又來放火！緊身洋裝性感爆表、穿上最愛FILA GLIO薄底鞋直接升級時髦精