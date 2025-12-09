IT Matters Awards頒獎（2） (圖)

Written by: Bear在計票前，Subaru Forester和Honda Prelude被視為今年最有可能奪得享譽盛名的日本年度車款獎的熱門車款。在橫濱Bosch Hall的激烈競爭中，Forester險勝Prelude，奪得2025-2026年度「Best in country trophy」最佳獎項，而Volkswagen ID. Buzz則榮獲日本進口車年度獎。

CarStuff 人車事 ・ 9 小時前 ・ 發起對話