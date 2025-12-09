中央社

IT Matters Awards頒獎（2） (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

2025第3屆IT Matters Awards頒獎典禮9日在台北舉行，行政院長卓榮泰（圖）擔任頒獎人，致詞發表談話。

中央社記者鄭清元攝 114年12月9日

IT Matters Awards頒獎（2） 2025第3屆IT Matters Awards頒獎典禮9日在台北舉行， 行政院長卓榮泰（圖）擔任頒獎人，致詞發表談話。 中央社記者鄭清元攝 114年12月9日
IT Matters Awards頒獎（2） 2025第3屆IT Matters Awards頒獎典禮9日在台北舉行， 行政院長卓榮泰（圖）擔任頒獎人，致詞發表談話。 中央社記者鄭清元攝 114年12月9日

其他人也在看

台灣之光！《左撇子女孩》獲兩項奧斯卡風向球大獎提名　9歲葉子綺問鼎最年輕新演員

台灣之光！《左撇子女孩》獲兩項奧斯卡風向球大獎提名　9歲葉子綺問鼎最年輕新演員

國片《左撇子女孩》近日再傳捷報，接連入圍兩大國際影評人獎項。包括被視為奧斯卡金像獎重要風向球的「影評人大獎」（Critics' Choice Awards），以及歷史悠久的「國家評論協會獎」（National Board of Review, NBR）年度五大國際影片。

鏡報 ・ 1 天前發起對話
朱孝天遭F4除名有轉機？五月天阿信「1句話埋伏筆」鬆口：還有機會

朱孝天遭F4除名有轉機？五月天阿信「1句話埋伏筆」鬆口：還有機會

男團「F4」將於12月19至22日在中國上海舉辦「F✦FOREVER 恆星之城」演唱會，只是除了言承旭、吳建豪、周渝民外，成員之一的朱孝天竟遭到除名，反倒由五月天阿信加入助陣，新歌〈恆星不忘Forever Forever〉同樣獨缺其身影，不合傳聞再度浮上檯面。正當外界認為恐怕難以再見到F4合體，阿信昨（6）日發表的生日感言，卻悄悄埋下伏筆。

三立新聞網 setn.com ・ 2 天前21
AAA頒獎典禮完整名單一次看／IU、Stray Kids奪大賞！IVE獲年度歌曲、ATEEZ奪年度舞台獎…典禮精華一次看

AAA頒獎典禮完整名單一次看／IU、Stray Kids奪大賞！IVE獲年度歌曲、ATEEZ奪年度舞台獎…典禮精華一次看

韓國每年年底都會舉辦盛大的頒獎典禮，其中由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，也於 11 月 24 日確認將由三立都會台完整播出盛典，敬請鎖定！此外，隔天還會舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，目前參加藝人和表演卡司都尚未公開，不過本次頒獎典禮將由「IVE」人氣女神張員瑛與「2PM」出身、演技男神李俊昊共同主持，消息一出K-POP粉絲紛紛引頸期盼，希望自己喜歡的偶像能來到台灣參與盛會！AAA頒獎典禮時間地點、主持人、參加藝人、表演卡司不斷更新！

Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 5 個月前12
李炳憲入圍金球影帝！將正面對決李奧納多、甜茶　寫下韓國影壇首例

李炳憲入圍金球影帝！將正面對決李奧納多、甜茶　寫下韓國影壇首例

第83屆金球獎入圍名單正式公布，影壇再度掀起話題。其中最受矚目的焦點之一，莫過於韓國影帝李炳憲成功擠進金球影帝的入圍名單，將正面對決好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐，以及新生代男神「甜茶」提摩西夏勒梅，寫下亞洲演員難得的里程碑。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前4
阿信合作F4掀兩極評價！師妹白安驚吐11字　「真實感受」全說了

阿信合作F4掀兩極評價！師妹白安驚吐11字　「真實感受」全說了

白安推出第5張個人唱作專輯《星期八》，今（7）日在台北東區舉辦「與白安路邊野餐」活動，邀請歌迷席地而坐聽音樂、享用美食。近日師兄五月天阿信與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民及周杰倫合作新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，網路評價兩極，對此白安也分享真實感受。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前發起對話
《鬼滅之刃 無限城篇》竟入圍金球獎最佳動畫！台灣辦「最終加碼感謝場」送雙特典

《鬼滅之刃 無限城篇》竟入圍金球獎最佳動畫！台灣辦「最終加碼感謝場」送雙特典

第 83 屆金球獎昨晚正式公布入圍名單，在最佳動畫部分，除了聲勢旺盛的《Kpop 獵魔女團》之外，沒想到劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲也確認入圍，總共六部片要爭年度最強動畫頭銜。而Muse木棉花昨日也公開「最終加碼感謝場」，於 12 月 14 日舉辦，將可以領到雙份特典。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前發起對話
《人中之龍》20周年人氣投票「真島吾朗」遙遙領先奪冠！七代主角竟差點跌出前十？

《人中之龍》20周年人氣投票「真島吾朗」遙遙領先奪冠！七代主角竟差點跌出前十？

《人中之龍》首部作品於 2005 年在 PS2 上發售，今年邁入二十周年，SEGA 官方日前舉辦角色人氣投票總選舉，昨（7）日於直播公布結果，由「真島吾朗」不意外遙遙領先拿下冠軍，桐生一馬則是排名第二，意外的是七、八代主角「春日一番」僅排名第十。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前發起對話
Subaru Forester榮獲日本年度汽車，Volkswagen ID. Buzz則榮獲最佳進口車

Subaru Forester榮獲日本年度汽車，Volkswagen ID. Buzz則榮獲最佳進口車

Written by: Bear在計票前，Subaru Forester和Honda Prelude被視為今年最有可能奪得享譽盛名的日本年度車款獎的熱門車款。在橫濱Bosch Hall的激烈競爭中，Forester險勝Prelude，奪得2025-2026年度「Best in country trophy」最佳獎項，而Volkswagen ID. Buzz則榮獲日本進口車年度獎。

CarStuff 人車事 ・ 9 小時前發起對話
第三屆金V獎「小雪Yukichan」奪年度最佳VTuber獎，完整得獎名單出爐

第三屆金V獎「小雪Yukichan」奪年度最佳VTuber獎，完整得獎名單出爐

由公共電視主辦第三屆金V獎12月6日於「宮氏海水浴場」YouTube頻道舉辦頒獎典禮，並由海月波波與灰妲擔任主持人，揭曉本屆十大獎項：年度最佳VTuber獎「小雪Yukichan」、年度潛力新星獎「舒穆祿梅緋」、年度最佳綜合類節目企劃獎「歐妲 Olda《3周年原創音樂劇歌乙女之音》」、年度最佳電玩遊戲企劃獎「陳旭元《夢想盃:紅紫大對決》」、年度最佳雜談獎「考娜」、年度原創歌曲獎「魔女ルンナ《ゼロ→イチウィッチクラフト》」、年度最佳演唱實力獎「絆Kizuna」、年度最佳行銷計畫暨創新應用獎「口口工作室《2025 泡影殘響 VTuber X Band》」年度最佳 Shorts 創作獎「秋芽」、年度最佳翻車沒極限獎「尼皮」、此外，絆愛KizunaAI更壓軸演出《Hello, Morning (Homecoming Remix)》引爆全場熱度！

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前發起對話
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度

斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度

斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度

EBC東森新聞 ・ 1 天前11
進口車庫存堆滿台北港　經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮

進口車庫存堆滿台北港　經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮

進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。

中天新聞網 ・ 7 小時前60
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水

「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水

藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前2
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」　醫怒：厭老、變態正義魔人

年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」　醫怒：厭老、變態正義魔人

一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。

三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前225
吃雞胸肉和花椰菜減肥　女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了

吃雞胸肉和花椰菜減肥　女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了

以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前38
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福

MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福

大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」

中時新聞網 ・ 1 天前9
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中　網全瘋了：太強！

忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中　網全瘋了：太強！

一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。

中天新聞網 ・ 1 天前32
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手

新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手

新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。

Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前23
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失　只靠「1治療」創奇蹟

74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失　只靠「1治療」創奇蹟

一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前58
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰　「最痛的是范姜彥豐」

獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰　「最痛的是范姜彥豐」

粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前211
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」　還原崩潰過程驚喊：這是入侵

林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」　還原崩潰過程驚喊：這是入侵

影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。

鏡報 ・ 1 天前133