【「IT Matters Awards」頒獎典禮】卓揆：吸引更多人才 打造堅韌新創環境

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院長卓榮泰昨日出席第3屆「IT Matters Awards」頒獎典禮時表示，各獎項展現企業落實科技創新、促進社會永續、積極營造和諧勞資關係的具體貢獻，同時更印證「AI產業化、產業AI化」絕非一句口號，而是政府亟欲努力達成的目標，以吸引更多人才投入相關領域，打造更具競爭力與韌性的研發、生產與新創環境。

「AI新十大建設」 落實智慧科技島

卓揆指出，政府提出「AI新十大建設」金字塔計畫，其中在金字塔上層部分為臺灣AI軟體登峰計畫，加速我國軟體研發，並鼓勵百工百業導入智慧應用，成為資料中心，發展解決問題的能力，進而形成「全民智慧生活圈」，讓臺灣成為真正的智慧科技島。

卓揆表示，政府將加速研發矽光子、量子電腦、AI機器人與無人載具等關鍵技術。鼓勵更多年輕人前往海外，學習先進量子電腦技術，並將技術帶回國內發展；強調在無人載具與AI機器人方面，若能加速發展無人載具與AI機器人，未來不論商用、軍用或救災，都能在非紅供應鏈上扮演關鍵角色。

卓揆進一步說，有關主權AI算力建設，政府希望打造臺灣成為全世界前5大算力中心，並開放公共資訊予全民共享，以充分被應用、研發與保存；同時培育更多AI人才，吸引千億創投基金，投入發展我國AI產業建設。

卓揆強調，為使AI基礎建設均衡發展，政府要讓臺灣各地都建設成為具備研發基礎，且適合AI發展的基地，進一步在推動「AI新十大建設」過程中，取得更好的戰略地位。

卓揆出席第3屆「IT Matters Awards」頒獎典禮。（行政院提供）