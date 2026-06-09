Matzka岳父出獄！高金素梅心腹涉貪暴瘦10公斤 家屬30分鐘備千萬現鈔火速護送

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立委高金素梅的大總管張俊傑獲法官裁定千萬交保，家屬半小時現鈔到位。翻攝鏡電視

無黨籍立委高金素梅涉貪案中，檢方視為「幕後操盤手」的辦公室主任張俊傑，被控詐領助理費、違法輸入中國快篩及洗錢，遭重求16年徒刑，刑度超過其老闆高金素梅。台北地院9日召開移審庭，法官林承歆裁定張俊傑以1000萬元交保。原本在旁聽席哭紅眼的家屬，半小時內就湊齊千萬現鈔送抵法院，張晚間8時55分順利步出法院。

現年70歲的張俊傑，是立法院元老級助理，也是知名金曲歌手 Matzka 的岳父。今日移審庭上，家屬得知交保金額高達1000萬時，不但沒有面露難色，反而激動搶答「錢已經準備好了！」不到一小時，大筆現鈔火速送抵北院點鈔，張俊傑也在晚間8時55分順利步出法院。

半小時湊齊千萬現鈔 高金大總管實力驚人

千萬保金背後反映的是檢調對其逃亡風險的高度警戒，檢方指出，張俊傑在搜索期間不僅拒絕開門，更疑似將偵查資訊洩漏給國民黨立委羅智強，意圖操弄輿論。張的大女兒張嘉琪目前人在中國未到案，且家族在海外疑有資金，檢方一度強烈主張有羈押必要。

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張俊傑四個月前到案時的容貌比現今較為豐腴。資料照片

暴瘦10公斤顯憔悴 科技監控全天候盯防

被羈押近4個月的張俊傑，今日現身時神情極度憔悴。律師洪維駿在庭上大打「健康牌」，指稱張俊傑患有肺癌需定期回診，羈押期間已暴瘦10多公斤，體力難以支撐。走出法院時，張俊傑臉頰凹陷、白髮蒼蒼，面對記者詢問「有貪污嗎？」始終面無表情，不發一語。

為了防止這名「大總管」潛逃，法院祭出嚴厲的防逃機制。張俊傑除了被限制出境、出海及住居外，腳踝還必須佩戴電子手環接受科技監控。他每周一、四必須準時向住家轄區派出所報到，且法官嚴令禁止他與案關被告及證人接觸。

求刑16年重過老闆 法庭攻防才要開始

起訴書指出，張俊傑被控在2008年至2018年間詐領公款787萬餘元，並利用「台灣原住民多族群文化交流協會」浮報補助款達933萬餘元，甚至在疫情期間違法輸入7萬多劑中國製快篩。由於張俊傑否認核心貪污罪責，僅承認《公司法》等輕罪，檢方認為其毫無悔意，因此請求從重量刑。



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