Mavis瑪菲司砸大錢 邀韓男神拍MV

全方位電商女王Mavis瑪菲司重磅推出全新單曲〈My Love〉，破天荒跨界邀請韓劇男神崔振赫擔任男主角，MV以末日喪屍為題材，拿出電影等級規格拍攝。Mavis瑪菲司也特地以台灣伴手禮鳳梨酥、牛軋糖表達心意，讓崔振赫開心分享「媽媽也愛吃」，讓Mavis瑪菲司感動直呼：「聽到超開心。」

MV雖然故事設定在末世，但兩人從奔逃、信任到托付的瞬間，都展現人性深處最細膩的溫柔與力量，末日史詩級場景搭配兩人對戲的生死張力，讓粉絲看完紛紛驚呼：「這不是MV，根本是電影級規格。」，堪稱年度最具話題性的音樂MV。 與崔振赫的跨界夢幻合作讓Mavis瑪菲司激動不已，她分享：「近年常常往返韓國工作，慢慢認識許多演藝好友，沒想到有機會能與崔振赫合作，真的衷心感謝相挺。」，Mavis瑪菲司坦言得知劇本安排後超級緊張：「一直以來都在看崔振赫演戲，沒想到有一天能一起合演末日戲碼，我真的做足功課，希望呈現最專業的自己。」，談到對崔振赫印象深刻的作品，她也毫不猶豫回答：「《隧道》！大家一定看過吧？崔振赫演刑警的時候真的帥到不行，也剛好呼應 MV 中為了保護女兒而戰的角色，這次能共演真的像美夢成真！」，

拍攝現場也有不少趣事，Mavis瑪菲司分享與崔振赫聊天嘻笑，但一開鏡後崔振赫立刻 0 秒入戲：「崔振赫說韓國拍戲節奏快，需要隨時保持進入角色的能力，不能讓團隊等，聽到他這樣分享工作專業態度，我真的非常敬佩。」MV對Mavis 瑪菲司最具挑戰的是一場重點戲：「我要在情緒崩潰中以武器解決遭受感染的崔振赫，還要答應他好好照顧女兒，所有的情緒轉折都必須濃縮在短短一兩分鐘，那一幕我準備很久，當導演稱讚後真的鬆了一大口氣。」

Mavis瑪菲司說：「我一直想做有故事的音樂，〈My Love〉是在最黑暗的處境中，也想要唱給你聽的一首歌，用音樂給予勇氣，就算世界再瘋狂，要你還在，我就能找到回家的路。」，Mavis瑪菲司也透露已著手規劃新年度目標，並預告將於今年跨年現身台中麗寶樂園演出，期待與大家一起迎接 2026。

