Mayday原音重現！德威航空桃機掉輪胎「10分鐘3航班」求救塔台錄音曝光

▼今夜塔台也瘋狂，2026.02.08（影片來自YouTube「Google小姐機長」頻道，若遭移除請見諒）

德威航空一架從濟州島飛往台灣的航班，昨（8日）下午降落桃園機場時輪胎脫落，導致機場北跑道暫時關閉檢查，還造成3架航班相繼宣告燃油緊急狀態，發出Mayday求救訊號。YT頻道《Google小姐機長》也完整曝光10分鐘內3航班與塔台的求救對話，網友直呼「光是聽到不同國家的飛機，用不同口音叫Mayday，我就頭皮發麻。」

晚間6時52分，先是長榮航空BR392連續呼叫3聲「求救、求救、求救（Mayday）」，向塔台表示燃油不足，請求進場，塔台也回應「長榮航空BR392，開始進場05R跑道」， 接著就是塔台與機長間來回確認如何降落。

德威航空飛機一顆輪胎掉落，引發空中危機。（圖／記者石明啟攝影）

晚間6時57分，長榮航空BR007也向塔台喊「Mayday」告知已達最低油量，請求優先引導，「不然就要宣告緊急狀況」；晚間6時59分，香港航空HX260也因燃油不足，向塔台呼叫「Mayday」。

在長榮航空和香港航空喊求救中間，華航153班機也一度向塔台喊話，表示準備降落，並告知「必須現在轉場（改變航道），否則我們將沒有機會再次嘗試降落（重飛）了。」

德威航空一架班機昨（8）日稍早降落桃園機場時，疑似有輪子脫落，桃園機場正全面檢查中。（圖／翻攝畫面）

短短10分鐘內就有3架航班發出緊急求救訊號，緊急對話曝光後引發熱議，紛紛留言「可以跟那個航空公司求償嗎」、「光是聽到不同國家的飛機用不同口音叫may day我就頭皮發麻」、「塔台的工作好緊張，要聽懂各式英文還要可以解決問題」、「一顆輪胎讓其它飛機盤旋在天空上耗到沒油，還好沒事，阿彌陀佛，平安」、「噴裝害大家瘋狂Mayday」。所幸最終全數班機都順利降落，無人傷亡。

