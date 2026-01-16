May’n 20週年巡演台北站公布 5月10日Zepp New Taipei開唱

日本實力派動漫歌姬 May’n 將於5 月 10 日來台開唱。 圖／好玩國際文化

日本實力派動漫歌姬 May’n 的20週年，怎麼可以沒有台灣！？她透過主辦單位正式宣布將於 5 月 10 日在 Zepp New Taipei 舉辦「May’n 20th Anniversary Live Tour 2026『THE BEST of May’n』in Taipei」，這也是出道 20 週年紀念巡演的重要海外場次之一，消息曝光後讓不少台灣部員（粉絲暱稱）摩拳擦掌準備搶票。

May’n 自 2024 年 6 月起啟動「Road to 20th Anniversary」企劃，持續透過巡演形式回顧自身音樂生涯。她表示，這段時間不斷站上舞台演唱，對自己而言是一段重新整理過往作品與心境的過程。May’n 也多次提到，現場演出始終是她創作與活動的核心，因此將演唱會暱稱為「ライ部／部活」，視為與粉絲交流的重要場域。

隨著 20 週年紀念活動即將於 2026 年 5 月底告一段落，台北站也被視為巡演後段的重要一站。本次將以「THE BEST of May’n」為主題，準備多首代表作呈現她不同時期的音樂樣貌。台北場票價為 1F 搖滾區 VIP 3200 元、一般 2600 元，以及 2F 座位區 2800 元，1 月 25 日（日）上午 11 點在 Ticket Plus 遠大售票系統開賣，更多詳情請鎖定官方社群專頁。