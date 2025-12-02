MAZDA內湖旗艦店年底熄燈 原址有望迎來新品牌

記者鍾釗榛／綜合報導

標達汽車宣布結束與MAZDA經銷合作。（圖／翻攝標達汽車FB）

MAZDA標達汽車稍早發布公告，確認內湖旗艦店與土城所將於2025年12月 31日正式結束營運。

MAZDA內湖旗艦店將於2025年12月 31日正式結束營運。（圖／翻攝標達汽車FB）

這家在地服務多年的經銷商，用一封感性訊息向車主道別，感謝一路以來的支持，並強調這段共同行路的時光「永遠銘記在心」。

標達汽車於臉書發文表示，結束經營的原因來自集團策略調整。至於結束後的內湖旗艦店原址，很有可能會迎來其他汽車品牌進住，目前仍待正式公布，引發不少車迷關注接棒廠牌會是哪一家。

廣告 廣告

雖然標達退出經銷體系，但MAZDA也同步向車主保證，大台北區仍有其他授權經銷商與服務廠持續營運，維修、保養與購車需求都不會受到影響，提醒車主不用擔心後續服務空窗。

更多三立新聞網報導

馬自達優惠給到滿！旗艦CX-60、CX-90帶頭衝、再送7年保固

【怎能不愛車】皮革＋木製美學！SP40美到讓現代跑車汗顏

【怎能不愛車】1.5億怪物交付！布加迪Bolide「最終車主」背景超狂

電動車戰國時代失控？中國車廠爆「賣一台賠一台」

