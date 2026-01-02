MAZDA 元月限時禮遇 馬躍新程 開啟嶄新駕馭篇章

（記者卓羽榛臺北報導）「Smile Every Mile」——從移動開始，讓感動一路延續。對 MAZDA 而言，駕馭樂趣不在於性能數據的堆疊，而是在每一段旅程中，讓人能從容掌握、自在前行的真實樣貌。基於此信念，MAZDA 始終以人為核心落實產品思維，將駕馭本質、設計美學與造車工藝緊密結合，深化為能被長時間信賴的行路質感與使用體驗，結合在台灣市場透過持續優化產品編成與級距配置，逐步累積品牌在各級距中的價值深度，讓不同生活嚮往的消費者皆能在 MAZDA 的產品陣容中找到專屬的理想坐駕。



這份由產品力長期累積而成的品牌動能，不僅獲得市場實質肯定，成為台灣馬自達策略布局的重要基礎，也清楚印證品牌在 2025 年穩健向前的發展成果。承接 2025 年的市場表現，台灣馬自達進一步將產品價值轉化為更貼近消費者的實際行動，特別於 2026 年 1 月針對 2025 年生產車型限時推出「駕趣隨行」購車優惠，依車型與配額限量提供全車系最高 7 年原廠保固，其中主力休旅 MAZDA CX-5 指定車型，可享 70 期 0 利率與 7 年原廠保固雙重禮遇；而旗艦七人座休旅 MAZDA CX-90，除了同享 7 年原廠保固外，另可享 150 萬元 70 期 0 利率。相關優惠，席次有限、錯過不再，誠摯邀請消費者把握 1 月入主良機，從容啟程，讓安心與駕馭樂趣一路隨行。



在回應當前市場需求的同時，台灣馬自達也同步展開 2026 年度的產品節奏，正 2026 年式車款將於本月陸續到港，為品牌揭開新一年度的序幕。隨著產品節奏循序推進，台灣馬自達以更完整的產品陣容與一致的駕馭思維，延續「Smile Every Mile」所傳遞的價值，讓駕馭樂趣融入生活，成為感受幸福與自由的片刻。在 2026 台北車展落幕後，MAZDA ICONIC SP 概念跑車將自 1 月 9 日（五）至 1 月 18 日（日）移師至臺中國家歌劇院展出，將純粹駕馭的樂趣化作能被看見、被感知的真實存在，勾勒 MAZDA 對永續移動與未來駕馭的藍圖。

