MAZDA 雙概念車 驚艷 2025 日本移動展

【記者卓羽榛臺北報導】MAZDA 於 2025 日本移動展「以駕馭的喜悅，驅動永續新紀元」為主軸，正式發表兩款象徵品牌未來藍圖的概念車—— MAZDA VISION X-COUPE 與 MAZDA VISION X-COMPACT，同時也以創新科技與人本思維並行的研發理念，展現 MAZDA 結合源自微藻類的碳中和燃料及行動碳捕捉自主科技的前瞻成果，詮釋品牌對未來移動的願景與環境永續的承諾。MAZDA 深信，透過「駕駛越多，地球越潔淨」的開創格局，結合令人愉悅的駕馭體驗，讓移動不僅止於行駛，更成為促進人、社會與地球共生共榮的力量。此外，MAZDA 亦宣布導入全新品牌標誌，承襲自 1997 年發表的經典識別，以展翼飛翔的「M」象徵持續進化的品牌精神，全新標誌以更流暢、自信的語彙，勾勒洗鍊而現代的視覺風格，彰顯 MAZDA 不斷追求突破的動能與持續開創未來的信念。



MAZDA VISION X-COUPE 雙轉子混合動力跨界轎跑

以創新思維勾勒永續共生策略藍圖

作為 MAZDA 對未來駕馭藍圖的全新詮釋，MAZDA VISION X-COUPE 以全新進化「KODO 魂動」設計美學，演繹純粹駕馭的靈動之美。這款跨界轎跑概念車搭載雙轉子渦輪增壓引擎結合電動馬達組成的插電式混合動力系統，綜效馬力達 510PS，並具備 160 公里純電續航與超過 800 公里的綜效行駛距離，兼具強勁動能與長程從容的操控本質。

積極實踐「碳中和」為使命，MAZDA 長年投入替代燃料與碳排減量研究，並以「越開，越減碳」為構想，打造能在車輛行駛過程中主動吸收並降低大氣中二氧化碳濃度的移動科技，實現「從駕馭出發，讓世界更好」的永續願景。MAZDA VISION X-COUPE 同步搭載以下創新科技：

• 微藻碳中和燃料科技

MAZDA 以微藻為基礎研發碳中和燃料，藉由微藻在生長過程中吸收二氧化碳，並於細胞內儲存油脂，經提煉後可生成具再生特性的替代燃料。MAZDA 研發團隊已成功在 1,000 公升的培養槽中，於兩週內生產超過 1 公升的燃料；提煉後的藻體更可再利用於食品或有機肥料，實踐能源與生態的循環再生。

• 行動碳捕捉科技

內燃機排放氣體中的二氧化碳濃度遠高於大氣，為此，MAZDA 研發出創新的「行動碳捕捉科技」，能在排氣階段直接吸收二氧化碳，並將其轉化為高性能碳材或農業增產資源，實現排放再生與綠色循環經濟，開啟駕馭與環境共榮的新篇章。



在持續推進創新科技的同時，MAZDA 也將這份對環境的承諾延伸至對人的關懷，不僅致力於創造駕馭的樂趣，讓每位駕駛都能透過車輛自由探索世界、盡情享受人生，更期盼以此為起點，為社會帶來正向改變，成為推動人與地球共榮共好的力量。



MAZDA VISION X-COMPACT 感知共鳴的智慧夥伴

以人為本深化人車連結 實現科技與人文共鳴的「Joy of Living」新篇章

延續 MAZDA 以人為本的品牌核心，期望讓駕駛在移動過程中感受心靈層面的愉悅與共鳴，MAZDA VISION X-COMPACT 以「深化人與車的情感連結」為理念誕生。車體採用輕量化結構設計，導入感知型 AI 科技與人類感測數位模型，能即時分析駕駛的情緒與生理變化，主動提供行車建議、目的地推薦，讓車輛不僅是移動工具，更成為能理解駕駛心境的智慧夥伴。

設計師高橋海誠強調：「我希望打造一台能以真誠理解駕駛的車，讓人們期待每一次的出發。這不只是交通工具，而是一位能共鳴與陪伴的朋友。」MAZDA VISION X-COMPACT 象徵著 MAZDA 將「Joy of Driving」延伸至「Joy of Living」的品牌進化——讓駕馭不僅限於操控的樂趣，更是日常生活中感受幸福與自由的體驗，實現科技與人文共鳴的未來移動藍圖。



MAZDA 2035 願景藍圖——「以駕馭的喜悅，驅動永續新紀元」

MAZDA 社長兼執行長毛籠勝弘指出「『以駕馭的喜悅，驅動永續新紀元』不僅體現 MAZDA 的品牌精神，更代表我們面對未來挑戰的核心信念。透過 MAZDA 多重解決策略，我們將讓『駕馭的喜悅』在碳中和時代持續進化，成為推動社會與地球共好的力量。」

邁向 2035 年的品牌願景，MAZDA 將以創新的能源科技與「人馬一体」駕馭哲學為基石，持續打造能觸動人心、創造永續價值的移動體驗——

開得越多，越能減碳；行得越遠，越能讓人與地球共榮。誠摯邀請您加入「MAZDA 台灣」LINE 官方帳號及追蹤以下社群平台，持續掌握 MAZDA 對未來移動與永續發展的最新行動。