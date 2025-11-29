Mazda CX-60 25S AWD Exclusive 試駕體驗 日本原裝 SUV 的靜謐與操控進化
如果有人告訴你有台 SUV 是日本原裝進口、內外質感都散發濃濃豪華氣息，你會想到哪個品牌？不少人直覺會說 Lexus，但今天的主角卻是 Mazda，準確地說，是 Mazda CX-60 25S AWD Exclusive。
影片版：https://youtu.be/wcH4lEDd7Uo
這款 SUV 是 Mazda 邁向豪華車市場的代表作之一，不只在外觀設計上走出自己的風格，車艙的靜謐與細節用料也開始與傳統的入門豪華車款拉近距離。對於曾經熟悉「平價馬自達」的消費者來說，或許會有點錯愕，但實際坐進車內開上一圈，感受其從底盤到操控都不走傳統 SUV 的設定，這樣的變化就不難理解了。
一坐進車內，最先注意到的是靜音表現。Mazda 在 CX-60 的 NVH 工程下了不少功夫，包括在擋火牆、行李廂側壁加入高密度隔音棉，並擴大吸音材料的使用範圍。
實測數據也能說話：四窗全開時音量為 53 分貝，關閉後降到 31 分貝。
窗戶全開音量
關閉窗戶音量
引擎啟動後上路，音量也僅在 45~50 分貝之間，整體車艙安靜到可以細細聆聽音響的層次。
而說到音響系統，Mazda CX-60 配備了 Bose 12 支揚聲器環繞系統，包含一顆重低音單體。配上靜謐的車艙空間，聲音表現自然細膩，無論聽音樂或導航提示都能清楚辨識。
中控部分採用 12.3 吋 MAZDA CONNECT 智慧資訊整合系統，不支援觸控操作，只能透過旋鈕控制，這點對習慣手機直覺操作的使用者來說或許得花點時間適應。好在它有無線 Apple CarPlay 與 Android Auto，語音操作基本就能應付日常需求。
車艙舒適性也是 CX-60 的亮點之一，Nappa 真皮座椅不只觸感細緻，前座還標配通風功能，對於長時間駕駛與台灣濕熱氣候都是加分。
實測在夏日午後行駛 30 分鐘，座椅背部溫度從 26.4 度降至 22 度，乘坐體感顯著提升。
前座支援十向電動調整與記憶功能，後座空間在我這種 172 公分的駕駛座設定下，仍有 1.5 個拳頭的膝部空間，座椅角度也能微調，並附有出風口與雙 Type-C 充電孔，對乘客的照顧算是到位。
行李廂設計方正實用，輪弧區設置置物格與網袋，空間機能佳，還有 4/2/4 分離可折式後座椅背，能因應不同的載物需求。
動力方面搭載 2.5 升自然進氣引擎，雖然不像渦輪引擎有強烈衝勁，但配上自家開發的 8 速手自排變速箱，整體輸出反應線性順暢，在市區與高速行駛中都表現得相當自然。更特別的是，CX-60 採用縱向後驅平台，這讓前後軸重分配更均衡，轉向與驅動分工清楚，搭配 AWD 四輪驅動系統與 KPC 車身平衡控制技術，即使彎中也能保持車體穩定，顛覆傳統 SUV 操控較晃動的印象。
在安全與駕駛輔助功能上，Mazda CX-60 也配有完整配備，從官方規格來看已具備該有的主被動安全科技。
回到價格層面，這樣一台日本原裝、配備與質感接近豪華品牌的 SUV，售價僅為新台幣 139.9 萬元，與市面上 Lexus 或 Volvo 的中型 SUV 相比，確實在價格與配備之間拿捏得相當有誠意，對追求質感又不想為品牌溢價買單的使用者來說，是一個值得試乘、比較的選項。
