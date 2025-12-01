MAZDA CX-60／CX-90 限時升級 7 年原廠保固

（記者卓羽榛臺北報導）承襲最能完美體現人馬一体駕馭哲學的縱置後驅造車工藝，MAZDA 旗艦休旅 CX-60 與 CX-90 以 50：50 均衡車身配重，為精準操控奠定堅實基礎。前獨立雙 A 臂與後獨立多連桿懸吊系統，並搭載可提升過彎穩定性及乘坐舒適性的 KPC 車身平衡控制技術，以靈敏細膩的動態回饋及上乘行路質感，結合短前懸車身比例勾勒出旗艦休旅蓄勢待發的優雅姿態、靜謐且高質感的精緻座艙鋪陳與滿足使用者期待的豪華科技體驗，為品味車主帶來跨級距的日常駕乘體驗。



除了旗艦休旅之外，MAZDA 旗下車系也以市場實績印證的卓越產品力持續展現品牌的價值深化。備受市場青睞的熱銷休旅 MAZDA CX-5，憑藉契合消費者需求的豐富車載配置，於 11 月繳出單月銷售超越 700 台的亮眼成績，再度確立其作為進口中型 SUV 級距的標竿定位，進而帶動全品牌市占率突破 4 %，創下年度新高。而 MAZDA CX-30 則在日前迎來 2026 年式科技與安全防護的全面升級，導入「駕駛面部偵測攝影機」與「前方橫向車流警示功能（FCTA）」等領先同級的先進車載科技，以更周延的安全防護，為每段旅程奠定安心的根基。



不僅致力於打造讓人心動的駕馭體驗，讓每位車主專注感受駕馭的純粹本質，更以從容擁車的款待精神為初衷，透過完善的售後服務體系，守護車主的每一次出行。迎接歲末之際，台灣馬自達限時推出 12 月入主 MAZDA3/ CX-30 雙車系指定車型、MAZDA CX-5、及縱置後驅旗艦休旅 MAZDA CX-60 及 CX-90 車系，即可升級 7 年原廠保固，以業界罕見的「第 4 年至第 7 年延長保固」禮遇，於保固期間內享有免費且不限里程的完整守護，除了回應消費者對安心擁車的訴求，也以實際行動展現 MAZDA 對品質的堅持與對車主長期守護的承諾。此外，為了向長期支持品牌的 MAZDA 車主致意，凡入主正七人座旗艦休旅 MAZDA CX-90，可享禮遇再加乘，在 7 年原廠保固的安心相伴之上，進一步提供 150 萬元高額 0 利率的專屬回饋，讓駕馭旗艦的從容與品味得以輕鬆實現。



誠摯敬邀消費者親臨全台 MAZDA 展示中心，感受日式工藝的細膩造車質韻與駕馭的純粹樂趣，並把握 12 月限時升級 7 年原廠保固的時機，為即將迎來的新年，選擇最值得信賴的移動夥伴，讓駕趣於日常行路間悄然隨行。



MAZDA 12 月購車優惠專案內容由台灣馬自達與 MAZDA 授權經銷商共同提供，專案僅適用於 2025 年 11 月 29 日起訂購，並於 2025 年 12 月 31 日前領牌之特定 MAZDA2／ MAZDA3／ CX-3／ CX-30／ CX-5／ CX-60／ CX-90 車型。特定車型享有的「5 年原廠保固」係指⾃領牌⽇起算 3 年或⾥程數達 10 萬公⾥ (以先屆滿者為準) 之新⾞保固期限屆滿後，可再享有 2 年不限⾥程之 MAZDA 延⻑保固；特定車型享有的「7 年原廠保固」，係指⾃領牌⽇起算 3 年或⾥程數達 10 萬公⾥ (以先屆滿者為準) 之新⾞保固期限屆滿後，可再享有 4 年不限⾥程之 MAZDA 延⻑保固，並分為兩階段，第一階段為 4-5 年「全域安心型」延長保固，第二階段為 6-7 年「核心守護型」延長保固。有關 MAZDA 延長保固之注意事項，請參閱台灣馬自達官方網站之「MAZDA 延長保固方案」說明及「MAZDA 延長保固方案權益手冊」。MAZDA 既有車主換購或增購 MAZDA CX-90 可享有「150 萬元 0 利率」優惠，新領照人限 MAZDA 既有車主或既有車主三等親以內親屬，貸款額度依車型售價與實際核貸金額為主。台灣馬自達與 MAZDA 授權經銷商保留專案內容變更及最終解釋之權利，租賃車、大宗批售、優惠批售及計程車等，不適用本專案，更多活動詳情請見台灣馬自達官方網站。

