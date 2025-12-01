MAZDA CX-60／CX-90 限時升級 7 年原廠保固
（記者卓羽榛臺北報導）承襲最能完美體現人馬一体駕馭哲學的縱置後驅造車工藝，MAZDA 旗艦休旅 CX-60 與 CX-90 以 50：50 均衡車身配重，為精準操控奠定堅實基礎。前獨立雙 A 臂與後獨立多連桿懸吊系統，並搭載可提升過彎穩定性及乘坐舒適性的 KPC 車身平衡控制技術，以靈敏細膩的動態回饋及上乘行路質感，結合短前懸車身比例勾勒出旗艦休旅蓄勢待發的優雅姿態、靜謐且高質感的精緻座艙鋪陳與滿足使用者期待的豪華科技體驗，為品味車主帶來跨級距的日常駕乘體驗。
除了旗艦休旅之外，MAZDA 旗下車系也以市場實績印證的卓越產品力持續展現品牌的價值深化。備受市場青睞的熱銷休旅 MAZDA CX-5，憑藉契合消費者需求的豐富車載配置，於 11 月繳出單月銷售超越 700 台的亮眼成績，再度確立其作為進口中型 SUV 級距的標竿定位，進而帶動全品牌市占率突破 4 %，創下年度新高。而 MAZDA CX-30 則在日前迎來 2026 年式科技與安全防護的全面升級，導入「駕駛面部偵測攝影機」與「前方橫向車流警示功能（FCTA）」等領先同級的先進車載科技，以更周延的安全防護，為每段旅程奠定安心的根基。
不僅致力於打造讓人心動的駕馭體驗，讓每位車主專注感受駕馭的純粹本質，更以從容擁車的款待精神為初衷，透過完善的售後服務體系，守護車主的每一次出行。迎接歲末之際，台灣馬自達限時推出 12 月入主 MAZDA3/ CX-30 雙車系指定車型、MAZDA CX-5、及縱置後驅旗艦休旅 MAZDA CX-60 及 CX-90 車系，即可升級 7 年原廠保固，以業界罕見的「第 4 年至第 7 年延長保固」禮遇，於保固期間內享有免費且不限里程的完整守護，除了回應消費者對安心擁車的訴求，也以實際行動展現 MAZDA 對品質的堅持與對車主長期守護的承諾。此外，為了向長期支持品牌的 MAZDA 車主致意，凡入主正七人座旗艦休旅 MAZDA CX-90，可享禮遇再加乘，在 7 年原廠保固的安心相伴之上，進一步提供 150 萬元高額 0 利率的專屬回饋，讓駕馭旗艦的從容與品味得以輕鬆實現。
誠摯敬邀消費者親臨全台 MAZDA 展示中心，感受日式工藝的細膩造車質韻與駕馭的純粹樂趣，並把握 12 月限時升級 7 年原廠保固的時機，為即將迎來的新年，選擇最值得信賴的移動夥伴，讓駕趣於日常行路間悄然隨行。
MAZDA 12 月購車優惠專案內容由台灣馬自達與 MAZDA 授權經銷商共同提供，專案僅適用於 2025 年 11 月 29 日起訂購，並於 2025 年 12 月 31 日前領牌之特定 MAZDA2／ MAZDA3／ CX-3／ CX-30／ CX-5／ CX-60／ CX-90 車型。特定車型享有的「5 年原廠保固」係指⾃領牌⽇起算 3 年或⾥程數達 10 萬公⾥ (以先屆滿者為準) 之新⾞保固期限屆滿後，可再享有 2 年不限⾥程之 MAZDA 延⻑保固；特定車型享有的「7 年原廠保固」，係指⾃領牌⽇起算 3 年或⾥程數達 10 萬公⾥ (以先屆滿者為準) 之新⾞保固期限屆滿後，可再享有 4 年不限⾥程之 MAZDA 延⻑保固，並分為兩階段，第一階段為 4-5 年「全域安心型」延長保固，第二階段為 6-7 年「核心守護型」延長保固。有關 MAZDA 延長保固之注意事項，請參閱台灣馬自達官方網站之「MAZDA 延長保固方案」說明及「MAZDA 延長保固方案權益手冊」。MAZDA 既有車主換購或增購 MAZDA CX-90 可享有「150 萬元 0 利率」優惠，新領照人限 MAZDA 既有車主或既有車主三等親以內親屬，貸款額度依車型售價與實際核貸金額為主。台灣馬自達與 MAZDA 授權經銷商保留專案內容變更及最終解釋之權利，租賃車、大宗批售、優惠批售及計程車等，不適用本專案，更多活動詳情請見台灣馬自達官方網站。
欲瞭解更多 12 月新車購車優惠與，歡迎造訪 MAZDA 官方網站，並竭誠歡迎您加入「MAZDA Taiwan」LINE 官方帳號，同時追蹤以下社群平台。
其他人也在看
每天小酌一點點沒關係？醫示警：失智風險比你想的高
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】隨著飲酒文化在社會中普及，許多人以為小酌怡情，甚至將酒類當作日常社交的潤滑劑。然而，醫學研究已明確指出，長期飲酒不僅會傷肝，更會直接損害腦部。臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科醫師洪研竣提醒，酒精本身就是失智的重要風險因子，飲酒會加速腦部退化，很可能讓人提早邁向失智。 飲酒者為何有比較高失智風險？ 洪研竣醫師說明，酒精代謝物，乙醛，除了是一級致癌物以外，也具有直接的神經毒性，長期飲用之後會造成慢性發炎、自由基堆積及神經細胞受損。此外，酒精會改變腦部神經受體的功能 ，因此導致認知功能受損。這些變化使得大腦生理功能受到傷害，包含記憶、判斷、衝動控制、情緒調節的能力都會下降。 3 大國際研究一致指出：飲酒會提高失智風險 根據國際期刊《Psychosomatics》2017年發表的一項系統性回顧，持續飲酒可能導致中壯年族群大腦功能受到影響，提早出現失智症狀。國際期刊《Neuropsychiatric Disease and Treatment》2020年的系統性回顧也指出，飲酒每週超過14個酒精單位（相當於每週140克酒精，約等於每週12罐330毫升酒精濃度4.5健康醫療網 ・ 8 小時前
藍心湄「台東愛馬仕」爆紅，純手工鉤針，一體成型又耐用，連愛馬仕店員都大讚！
剛過60歲生日的藍心湄曾多次分享「不愛大Logo、只愛好設計」近日在《女人我最大》驚喜分享一款被她封為「台東愛馬仕」的全手工鉤織包。短短節目片段立刻引爆詢問度，不只因為質感高級、工藝細膩，更因為背後藏女人我最大 ・ 20 小時前
獨／古董跑車現蹤 corvette c4 40周年款 全台剩他可上路
高雄一位陳先生，收購一部古董車，但每半年才會開車出來兜風，被網友捕捉下後，立刻引起討論，但原來這部車是出廠超過30年，美國經典老牌，corvette c4 40周年款，而且這部車還是全台唯一有掛牌，可以合法上路的車。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
賓士入門都會休旅 GLA 大改款換上全新設計！身形更動感配多元動力
賓士旗下入門車系陸續進行大改款，繼 CLA 之後更受市場青睞的都會休旅 GLA 也將推新一代車型，搭載全新 MMA 平台打造，有望導入 GLC EV 的最新設計，整體的輪廓更加動感，進一步與 GLB 做出市場區隔，內裝則比照 CLA 鋪陳辦理。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
獨／國道輾掉落物砸後車！貨車駕駛遭求償13萬 喊冤「沒過失」
國道行車意外頻傳！一名貨車駕駛在國一重慶匝道口輾過不明物體，導致後方轎車遭砸中，修車費高達13萬多元，讓他感到相當冤枉。法扶律師蕭仁杰指出，「碾壓掉落物的柯先生應該沒有任何肇事責任」，應由警方查明掉落物是哪輛車所掉落的，該車駕駛才需負責。然而，事隔兩年，柯先生竟收到保險公司的民事求償傳票，讓他難以接受！這起事件凸顯國道行車安全隱憂，及責任認定的複雜法律問題。TVBS新聞網 ・ 1 天前
愛玩車／現代電動小車創佳績 訂單突破200張
愛玩車／現代電動小車創佳績 訂單突破200張EBC東森新聞 ・ 13 小時前
終於來了 七代勁戰155賽道實測！Yamaha Cygnus XR DX 155 真的有比較快？
Yamaha Cygnus X七代勁戰的發表、試駕與正式交車已經一小段時間了，市場反應正面且確實有滿足車迷們「更好騎」的需求，但討論的核心卻依舊離不開一個重點：155到底又如何？作為2025年Yamaha Motor Taiwan台灣山葉最重要的產品，七代勁戰Cygnus XR 155再交車前也依舊舉行了一場公辦試駕，地點一樣是台中麗寶卡丁賽道，為的就是直接比較、感受125與155的真實差異。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 19 小時前
【試駕】一座展間要破億？有星巴克喝當然來這裡借Kia!feat.Kia Ceed Sportwagon
Kia全新南港展間由原廠直營、1600坪、造價上億、木質調裝潢、一樓9台新車展示、VIP 商談室、電動車專屬展區、二樓原廠中古車專區、1 & 2 樓新車及中古車交車室、1 & 2 樓服務廠共14個維修工位 & 1 天最多可維修 80 台車、電動車專屬維修工作區、電池整備中心與星巴克咖啡可以享用。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 17 小時前
Suzuki Taiwan 推 Swift 20 週年優購專案！
SUZUKI自2004年啟動世界車計畫，將研發視野從日本市場拓展至全球，始終專注於小型車級距，持續深耕、精進。2005年，SUZUKI推出首款「世界戰略車」SWIFT，以近乎全球同步的姿態登陸台灣。經過四個世代的演進，SWIFT憑藉貼心的產品設計、優異的使用品質，深受台灣消費者喜愛。現行SWIFT更以一級能耗效率認證、1,197c.c.牌照稅與燃料費率的節能優勢，以及輕油電的暢快駕馭特性，持續穩居暢銷車款行列。2GameSome ・ 11 小時前
好擊敗之在Lamborghini Aventador Ultimae面前，Mercedes-AMG GT Black Series根本就是龜車
Lamborghini Aventador Ultimae是Aventador告別的最終版本，Mercedes-AMG GT Black Series則是賓士當時最強跑車，但沒想到兩車實際對決Mercedes-AMG GT Black Series竟出奇的慢。2021年Lamborghini帶來限量350輛Aventador Ultimae，Aventador Ultimae不僅象徵最強同時也是向市場告別的最終版本，搭載的6.5升V12自然進氣引擎有著780hp最大馬力和73.5kgm最大扭力，0～100km/h加速只要2.8秒就能完成。Mercedes-AMG GT Black Series則是賽道而生，4.0升V8渦輪引擎、730hp/81.6kgm最大動力與3.2秒0～100km/h加速及底盤調校設定，讓Mercedes-AMG GT Black Series在紐柏林賽道創下最速量產車紀錄。 日前外媒便將Aventador Ultimae和Mercedes-AMG GT Black Series開進賽道進行加速對決，就數據來看Mercedes-AMG GT Black SerieCarture 車勢文化 ・ 16 小時前
裕隆集團、中華汽車、格上租車 帶領台中和平區居民直達幸福
裕隆集團長期以「交通為本」落實 ESG行動方案，執行長嚴陳莉蓮關心偏鄉交通需求，公益平台「愛的里程數」整合偏鄉車輛需求，提供移動服務量能。旗下公司中華汽車透過「幸福守護計畫」協助交通部推動「幸福巴士2.0」運行，今年擴大服務場域，跨足至台灣西部，投入幸福守護專車作為台中和平雙崎社區公路運輸車輛。 台中市政府今(28)日於台中和平區舉辦「自達1路-直達幸福｣通車典禮，台中市盧秀燕市長、立法院江啟臣副院長、台中市交通局葉昭甫局長及中華汽車錢經武副總應邀出席典禮，並以「公私協力、在地同行」共同宣示「自達1路」正式通車，未來透過幸福巴士的運行將能串連大安溪、大甲溪兩溪軸線，補足沿線居民交通運輸的最後一…CarFun玩車誌 ・ 18 小時前
御領風範締造豪華移動新時代！全新年式BMW 7系列豪華旗艦耀世登場
Written by: Bear全新年式 BMW 7 系列豪華旗艦，以氣勢磅礡的飾光水箱護罩瞬間成為眾人目光焦點，柔和光影沿著立體車身輪廓流動，營造出行進間難以忽視的非凡存在感。視覺延伸至車側，全新分離式頭燈結合水晶鑲嵌設計與光型智慧變化的 LED 頭燈，交織出層次豐富的光影語彙，而獨具節奏感的「HEARTBEAT」方向燈，則為整體注入富含情感的科技美學，使氣場更顯沉穩而洗練。車側線條以銳利的肩線，搭配經典 C 柱的 Hofmeister Kink 倒勾設計，勾勒出兼具優雅與氣宇非凡的車身姿態。車長 5,391 mm、車寬 1,950 mm，形塑出大器、穩健的旗艦比例。CarStuff 人車事 ・ 1 天前
12 月入主 Mazda CX-60／CX-90 限時升級 7 年原廠保固
台灣馬自達限時推出 12 月入主Mazda3/ CX-30 雙車系指定車型、Mazda CX-5、及縱置後驅旗艦休旅Mazda CX-60 及 CX-90 車系，即可升級 7 年原廠保固。GOCHOICE購車趣 ・ 14 小時前
輕鬆入主Suzuki全家桶！12月限時優惠大放送，Swift 20週年月付8,999就搞定！
Suzuki車迷注意啦！年底衝刺購車旺季來了，TAIWAN SUZUKI祭出超狂12月優惠，Swift慶祝20週年輕鬆月付8,999元、S-CROSS與Vitara各送5萬購車金、Carry職人專屬1萬優惠，還有Jimny硬派越野王等你挑戰極限！這些暢銷神車不只安全升級滿點(DSBS II、LKA、ALLGRIP四驅超穩)，輕油電科技省油又好開，無論城市通勤還是戶外探險，都能滿足你的駕馭癮頭——趕緊衝經銷商試駕，錯過再等一年！SWIFT 感謝有您！20周年專案第四代 SWIFT以精巧靈活、緊湊尺寸和充足的車室空間，都源自於「極致剛好」的造車理念，多一分太多、少一分太少，成為尋求實用和多功能性車輛的理想選擇，造就優雅且充滿駕馭樂趣的城市經典車款。今年不負眾望奪得車訊風雲獎2025年度『最佳進口小型車』的殊榮，獲得專業車媒與消費者的肯定。SUZUKI自2004年啟動世界車計畫，將研發視野從日本市場拓展至全球，始終專注於小型車級距，持續深耕、精進。2005年，SUZUKI推出首款「世界戰略車」SWIFT，以近乎全球同步的姿態登陸台灣。經過四個世代的演進，SWIFT憑藉貼心的產品設計、優異的使CARLINK鏈車網 ・ 10 小時前
新年式 BMW 7 系列採三車型 475 萬起發表上市！
BMW總代理汎德正式發表全新年式BMW 7系列豪華旗艦車款，分別為735i Pure Excellence、735i M Edition以及740i M Edition，建議售價475萬元起。GOCHOICE購車趣 ・ 14 小時前
【NISSAN STORY】 從博物館到日本移動展：穿越時空的NISSAN之旅
做為一個創立近百年的經典汽車品牌，談到NISSAN的時候第一個想到的會是什麼？是穿梭巷弄間的都會小精靈MARCH、魔術大空間TIIDA、血脈賁張的東瀛戰神GT-R，還是不用充電的電動車e-POWER技術？現在就跟著我們一起來到所有故事開始的城市：日本橫濱，展開一趟貫穿過去、現在與未來的NISSAN時光之旅。車訊網 ・ 12 小時前
Audi從善如流 2026年式新車方向盤實體按鍵光榮回歸
Audi正為旗下多款核心車型準備2026年式的重大更新，涵蓋A5、A6、Q5，以及純電的A6 e-tron與Q6 e-tron系列。其中最受市場關注的變革，莫過於對駕駛艙「人機介面」的重新審視。Audi坦承，與福斯集團旗下其他品牌一樣，消費者對其在方向盤上採用的電容式觸控按鍵始終反應冷淡。因此，自2026年起，受影響的車款將全面回歸實體按鍵設計，方向盤兩側將配備兩組實體滾輪控制鍵，讓駕駛人能重新找回操作時所需的精準觸感與反饋，徹底修復了這個被許多車主詬病的內裝設計缺陷。Audi在新車型當中回覆了機械式方向盤按鈕，展現品牌對於客戶回饋的用心。除了修正廣受批評的內裝配置，Audi也專注於提升車輛的動態駕駛體驗。針對高性能的S5 e-tron和S6 e-tron車型，原廠新增了「Dynamic Plus」駕駛模式。奧迪表示，即使在先進的quattro四輪驅動和煞車扭矩分配系統的輔助下，此模式也能將車輛的動態表現發揮到極致，甚至允許駕駛人在受控範圍內體驗到令人興奮的甩尾反應。此外，對於所有基於PPE（Premium Platform Electric）平臺打造的電動車，動能回收系統也獲得了進一Carture 車勢文化 ・ 9 小時前
Honda Motorcycle Riding Gear 官方網路商店正式營運！
Honda Taiwan 致力於提供車主全方位的騎乘與生活體驗，今日正式宣布 「 Honda Motorcycle Riding Gear 」官方網路商店全面上線，帶給所有車主更便利、完整且安心的購物環境。GOCHOICE購車趣 ・ 14 小時前
Škoda冬季健檢12月1日開跑，六大保養優惠限時登場
隨著冬季氣候轉涼、濕冷與日照縮短，車輛的整體健康更需全面掌握。Škoda Taiwan今日正式推出2025 Škoda冬季健檢六享受，為車主打造周延的冬季用車防護力。活動自2025年12月1日起至2026年2月13日止，透過六大專屬優惠，協助車主在冬季安心駕馭、自在出行。地球黃金線 ・ 20 小時前
Volkswagen 年終健檢啟動 免費檢查與多重優惠推出中！
台灣福斯汽車自即日起至明年 2 月 13 日推出「年終回廠，安心守護」活動，提供 21 項免費行車安全檢查，協助車主在冬季低溫與年末返鄉前調整至最佳車況。2GameSome ・ 14 小時前