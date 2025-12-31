MAZDA ICONIC SP 概念跑車台北亮相 以 Smile Every Mile 打造旅程式展區

2026 台北車展在歲末登場，MAZDA 以全新的品牌標誌與「Smile Every Mile」精神揭開序幕，延伸對駕馭樂趣的想像，也呼應品牌持續推進未來移動方向的布局。今年展區以「旅程」作為觀展主軸，希望讓走進 MAZDA 展區的每一位使用者，都能從不同角度重新感受移動帶來的活力與情感。

其中最受矚目的焦點，是自日本空運來台、首次在台亮相的 MAZDA ICONIC SP 概念跑車。這款概念車被視為品牌面對新能源時代的象徵，既延續 MAZDA 對駕馭本質的堅持，也在永續移動方向上提出具體回應。

ICONIC SP 展現 MAZDA 對駕馭未來的想像 位於「馭動未來」展區核心位置的 ICONIC SP，以低重心視覺、緊湊車身與上掀式頭燈勾勒出鮮明跑格。側掀車門則強化了整體的動態姿態，讓車輛在靜止時便具備張力。

車色部分採用專屬的「紫羅蘭紅」，從白色底漆開始，再反覆疊上 27 層紅色塗料，使車身在光線下呈現深淺層次與晶透效果，也延續 MAZDA 在塗裝工藝上的細膩與堅持。

座艙同樣以駕駛為核心出發，從座椅位置、視野到車身與輪胎規格皆依循駕駛角度調整，搭配下傾式儀錶配置，降低反光干擾，營造能夠專注操控的沉浸氛圍。

ICONIC SP 採用 MAZDA 自主研發的雙轉子增程電動架構，轉子引擎負責發電，由電動馬達驅動後輪，最大輸出達 370 PS。由於轉子引擎本身輕量又緊湊，使車輛能以 50:50 的方式達成前後平衡，確保操控反應精準。

在能源使用上，這套系統除了能以再生能源充電外，也具備支援氫氣與生質燃料的潛力，朝向碳中和行駛邁進。座艙使用環保纖維與以廣島牡蠣殼製成的複合再生材質，也呼應永續理念。

對 MAZDA 而言，ICONIC SP 不只是一款概念車，更像是品牌對「駕馭樂趣究竟應該走向何方」的一種回答。

以「旅程」打造觀展體驗 今年 MAZDA 將展區以旅行路線般的方式規劃成不同篇章，希望讓觀展過程更像一段逐步展開的旅程。

「駕趣起程」以 2/3 尺寸的 Mini MX-5 讓孩子體驗模擬駕駛，喚起人們第一次感受移動悸動的記憶。展區也集結 256 輛車迷珍藏的模型車，讓收藏故事與品牌情感自然流動。

「自在風格」則展出 MAZDA3、CX-30 與 CX-5，呈現品牌如何在不同生活節奏中，找到與使用者日常相符的移動方式。

「後驅工藝」以 MX-5 與 CX-60 展現 MAZDA 長年堅持的縱置後驅架構，從跑車到休旅都能感受到一致的操控特性。

ICONIC SP 車展後前往台中續展 2026 台北車展將於 12 月 31 日至 1 月 4 日於世貿一館登場。展期中，MAZDA Taiwan LINE 官方帳號提供展區導覽與 ICONIC SP 資訊，並販售多項限定精品。

展覽結束後，ICONIC SP 將從 1 月 9 日起移展至台中國家歌劇院，進行為期 10 天的展出。當概念跑車走入藝術空間，也象徵移動與美學的交會。MAZDA 希望讓駕馭的樂趣跨越展場，成為日常裡的一部分。

