Ａmazing！徐曉晰57歲吃不胖，曝光「9種低熱量高營養食物」
不敢相信徐曉晰57歲了！以MTV音樂頻道VJ聞名的她，淡出演藝圈多年，還是會透過IG分享日常生活。近日她曝光「9種低熱量高營養食物」，透露自己常年保持苗條身材「吃不胖」健康撇步！
徐曉晰揭吃不胖關鍵
徐曉晰在影片中指出，隨著年紀增長代謝變慢身體容易變寬（長胖），強調並非以節食方式減重，關鍵是「聰明吃、吃對東西」。她分享了「9種低熱量高營養食物」除了維持飽足感、促進代謝，還能兼顧體態與健康。
9種低熱量高營養食物
1.花椰菜：一碗不到30大卡，富含維生素C、膳食纖維，幫助代謝、促進腸胃蠕動（下半身易堆積脂肪者可以放心吃起來）。
2.洋蔥：100克僅40多大卡，含抗氧化物槲皮素，降膽固醇血壓、穩定血糖、養肝臟、對血管健康幫助很大（洋蔥加熱會散發甜味，炒肉炒蛋都很適合）。
3.豆腐：優質植物蛋白來源，含鈣、飽足感強低熱量，尤其適合30歲以上的女孩吃，因為有益黃酮可以平衡荷爾蒙。
4.海帶：100克僅13大卡，鉀元素能降血壓清血脂、抗輻射（適合久坐電腦的朋友），碘、鈣、鐵等礦物質幫助排水消腫、促進新陳代謝。
5.冬瓜：100克只有9大卡，富含丙醇二酸抑制脂肪形成，熱量超低、利尿消腫。
6.彩椒：100克僅16大卡，富含維他命C，幫助亮膚抗老，促進代謝。
7.羽衣甘藍：100克有69大卡，是「蔬菜界的超級食物」，鈣含量高、營養密度極高，可以抗氧化、保護視力、促進腸胃蠕動。
8.秋葵：100克僅25大卡，是高蛋白的植物，含黏多醣與膳食纖維，有助腸道健康、控制血糖。
9.芹菜：100克僅13大卡，含鉀離子、膳食纖維、植物活性酶，幫助代謝去水腫、利尿解毒、促進腸胃蠕動、脂肪分解。
除了運動規律作息「吃最重要」
以上9種吃不胖好食物，都有「高纖維、低熱量、營養密度高」特點，適量攝取不僅能飽足感UP，還能幫助腸胃蠕動代謝。徐曉晰最後也在影片中強調，保持健康苗條除了運動、規律作息，「吃是最重要的」，希望透過分享幫助大家吃的更健康。
