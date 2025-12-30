MBC演藝大賞／劉在錫第21次奪大賞 現場豪言衝30座震撼全場

記者陳宣如／綜合報導

南韓綜藝「國民MC」劉在錫昨（29）日在上岩MBC舉行的「2025 MBC演藝大賞」中榮獲年度大賞，這也是他生涯第21座大賞。劉在錫在得獎感言中表示：「雖然未來無法預測，但我會以拿到30座大賞為目標，持續努力到最後！」

劉在錫第9度拿下MBC年度大賞。（圖／翻攝自MBC）

劉在錫以節目《玩什麼好呢？》第9度拿下MBC大賞，他在台上回顧節目拍攝過程，感謝工作人員與觀眾的支持。他說：「每週節目企劃都會改變，狀況難以預料。能順利播出全靠大家的努力，非常感謝製作團隊，也感謝一路珍惜節目的觀眾朋友們。如果沒有你們，很多MBC綜藝節目有辦法走到今天嗎？每次能夠拿到這麼大的獎，我都感到光榮又感激。」

劉在錫奪下生涯第21座大賞。（圖／翻攝自MBC）

劉在錫也向家人及節目夥伴表達感謝：「感謝爸媽、岳父岳母，還有羅京恩（老婆）。謝謝HAHA、朱宇宰，雖然今年部分工作人員遺憾下車，但我想對朴真珠、李美珠、李伊庚說聲辛苦了。」

此外，劉在錫幽默地以華莎的歌曲《Good Goodbye》寄語觀眾：「希望2025年的不愉快就像歌一樣『Good Goodbye』，迎接2026年。」他祝福觀眾在新的一年平安順利，並承諾將繼續為《玩什麼好呢？》努力，邀請觀眾持續期待節目表現。

全炫茂在MBC演藝大賞獲頒年度綜藝人獎。（圖／翻攝自MBC）

當晚典禮由全炫茂與張度練共同主持，年度綜藝人獎則頒給全炫茂、旗安84、張度練、劉在錫與金軟景。全炫茂在領獎時特別提到《我獨自生活》近期非法醫療爭議，他表示：「第一次以如此沉重和抱歉的心情參加頒獎典禮，《我獨自生活》的情況，包括我自己在內，各方面似乎都未能達到大家的期待，因此想藉此機會向大家致歉，對不起。」

此外，「新人教練金軟景」成為本次典禮最大黑馬，一晚掃下六座獎項，包括年度綜藝節目、年度藝人獎、新人獎、最佳團隊獎、最佳情侶獎與話題獎。她表示對節目受到喜愛感到欣慰，也感謝大家給予機會參與節目。

「新人教練金軟景」成為MBC演藝大賞典禮中的最大黑馬。（圖／翻攝自MBC）

2025 MBC演藝大賞全體得獎名單如下：

年度大賞：劉在錫《玩什麼好呢？》

年度綜藝節目獎：《新人教練金軟景》

年度綜藝人獎：全炫茂、旗安84、張度練、劉在錫、金軟景

特別獎：《蒙面歌王》

最優秀獎：金淑《幫我找房子吧》、俞世潤《Radio Star》、Tei《Good Morning FM》

優秀獎：申奉仙《蒙面歌王》、具成煥《我獨自生活》、DEX《既然出生就環遊世界4》、金日中《女性時代》、李尚順《完美的一天》

製作人MC獎：Boom《好好休息也不錯》

製作人特別獎：李允錫《蒙面歌王》

最佳情侶獎：金軟景、Inkushi《新人教練金軟景》

終身成就獎：已故 全裕成

多才多藝獎：SHINee 珉豪《我獨自生活》

最佳團隊合作獎：《新人教練金軟景》

人氣獎：Tzuyang《全知干預視角》、朴智賢《我獨自生活》

最佳娛樂人獎：玉子妍《我獨自生活》、李施彥《既然出生就環遊世界4》娛樂中心

話題獎：SEVENTEEN夫勝寛《新人教練金軟景》

年度作家獎：盧敏善《玩什麼好呢？》

新人獎：崔洪萬《全知干預視角》、金軟景《新人教練金軟景》、THE BOYZ Eric《Idol Radio第4季》

