MC夢爆不倫已婚代表 「怒再發聲提告」 16年委屈全說了

歌手MC夢（MC몽）。（圖／翻攝自X）





歌手MC夢（MC몽）和One Hundred Label已婚代表車佳元（音譯，차가원）昨（24日）被爆出存在不正當關係，當下立刻反駁表達絕無此事，更指出韓媒爆料對話紀錄為偽造，今日MC夢再度發聲，表明將把16年委屈全部發洩出來，並採取法律行動。

MC夢對爆料再發聲 強調採取法律行動

歌手MC夢（MC몽）以白底黑字發文。（圖／翻攝自MC夢）

歌手MC夢（MC몽）以白底黑字發文。（圖／翻攝自MC夢）

今日MC夢在IG限時動態以白底黑字發文，表示那些發給自己的訊息，以及自己發給對方的訊息，還有和車佳元以及藝人的內容，都被人寫成了如色情小說一樣的故事。

廣告 廣告

MC夢澄清表示：「實際上是我轉帳了數10億韓元，我還附上了相關記錄進行公開。一直以來我都保持沈默，但從現在開始，所有散布兵役醜聞、出軌等無法啟齒言論的人，我都會一一提告。」並強調讓造謠者不要到警察局之後再求他，「從現在起，我要把16年來忍受的所有委屈都發泄出來！」

MC夢被爆出和已婚車佳元醜聞始末

事實上，在昨日根據韓媒《The Fact》報導，指出MC夢和已婚車佳元有不正當關係，以及MC夢有無精症等消息，讓他兩度在社群發聲，雖然坦認部分文字出於自己，但強調：「那是我為了防止車某奪取公司而偽造的訊息」，再三表達無不當關係，更爆出車佳元的叔叔想要利用自己搶走One Hundred Label。

One Hundred Label也發出官方聲明中，「經查證，媒體報導內容與公開的 KakaoTalk 訊息全都不屬實。那是為了奪取 Big Planet Made 經營權的過程中，MC夢遭威脅後被迫製作的偽造對話」。

同時，也對應MC夢指出的「車佳元的叔叔想要利用自己搶走One Hundred Label」，表示MC夢當時受到車佳媛叔叔「車某」威脅，對方要求強制出售股份以轉移公司經營權，直言：「在這過程中被捏造的對話就被流出、利用」，強調將對車某及首度報導此事的媒體採取強硬法律行動，「我們對於惡意抹黑與散播虛假消息，將採取零容忍態度，絕不姑息。」

東森娛樂關心您

不良行為，請勿模仿



【更多東森娛樂報導】

●周鶴年狂提要賠4500萬！「簽約金額被爆」 韓媒直呼：慘虧

●男團前成員曝光「私會明日花綺羅細節」痛斥公司毀人生

●熬過血癌低潮！《單身即地獄》男星宣布痊癒：像收到聖誕禮物

