MC夢爆氣喊冤！住處遭影射性交易 親揭監視器內幕「是女友聚餐」
記者林宜君／台北報導
爭議連環爆的MC夢，選擇不再沉默。面對住處遭影射涉入性交易的指控，他親自出面說清楚，直指報導與事實不符，並放話將依法追究影像外流與不實指控的法律責任。南韓饒舌歌手兼製作人MC夢（本名申東泫）近期深陷多起風波，繼感情爭議與藥物代開處方傳聞後，又遭部分媒體影射其住處疑似涉及性交易。對此，申東泫於5日正式現身澄清，強調相關說法與事實嚴重不符，並公開說明影像中人物的真實身分，為自己喊冤。
事件起於韓媒《TV朝鮮》節目《신통방통》4日引述調查記者說法，指某大樓管理處曾接獲住戶反映，質疑MC夢住處頻繁有女性出入，甚至影射該地點疑似作為性交易場所。報導還提及，管理處查看電梯監視器後，發現一名男性與3名被形容為酒店從業人員的女性同行，並將此事與MC夢辭去經紀公司代表職務連結。
針對上述內容，申東泫接受《日刊體育》訪問時嚴正否認。他親自還原當天狀況，表示影像中的男性是熟識的後輩，而3名女性分別是他的女友、女友友人，以及一名初次見面的女性。當天僅是單純聚餐，之後因他需與車會長討論辭職相關事宜，同行友人才先行離開，與任何非法行為無關。
申東泫也質疑，媒體在未經查證的情況下，將同行女性直接標籤為性交易對象，已構成嚴重失實報導。他進一步指出，過去所謂的住戶投訴，實際原因是音樂創作音量過大，並非涉及任何違法情事。根據《Star News》報導，MC夢在正式聲明中強調，監視器影像依法應透過警方調查程序取得，但在沒有任何報案紀錄的情況下，影像卻遭外流並被散布，來源相當可疑。他也澄清，相關畫面並非進入住處，而是眾人一同離開的過程。MC夢最後強硬表態，將針對非法取得與散布監視器影像者，以及未經查證即進行報導的媒體採取法律行動，強調不會再對失實指控選擇隱忍。
《單身即地獄5》播出後話題不斷，其中成員崔美娜秀因在節目初期於多位男成員之間猶豫不決，迅速成為討論焦點，甚至被貼上「搖擺不定」、「渴望被關注」等負面標籤，爭議聲量與人氣同步飆升。不過近日她的私下近況曝光，讓不少觀眾對她的印象逐漸出現轉變。崔美娜秀的好友在社群平台分享她與親近友人一同收看節目的畫面，只見她縮在角落、低著頭，神情明顯低落，面對節目播出後鋪天蓋地的批評顯得壓力不小。