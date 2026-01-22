MC HotDog熱狗拋合作邀請 霸氣喊話：不用擔心錢

MC HotDog熱狗向音樂人們發出合作邀請。（圖／StreetVoice街聲提供）

StreetVoice街聲昨（21日）舉辦第三屆「街聲年度音樂趨勢大獎」，邀請MC HotDog熱狗、Tizzy Bac、血肉果汁機等重量級前輩擔任頒獎嘉賓。其中典禮最高潮「年度評審團推薦」獎項由MC HotDog熱狗頒發，他熱情邀約台下的音樂人：「在這裡我也斗膽跟跟大家發出合作的邀請，不要覺得我高不可攀，我很喜歡酷酷的音樂人，如果大家有有趣的作品想合作，我們互相幫忙啊，不用擔心錢的問題，不要害羞，放馬過來！」

廣告 廣告

MC HotDog熱狗頒獎給李竺芯。（圖／StreetVoice街聲提供）

「年度評審團推薦」獎今年競爭激烈，最終由野巢、心頭肉 MindBodySoul、李竺芯、Gummy B四組音樂人，以及歌曲COLD DEW〈秋夜晚霞〉、楊舒雅〈Rule 男 Freestyle〉、Gummy B〈WAR & LUV〉獲獎。從MC HotDog熱狗手中拿到獎的金曲台語歌后李竺芯感性發言：「現在在各位面前的是一部電影，我第一首上傳街聲的歌曲是在2012年，14年前，那時是我最低潮的時候，我第一次寫出完整的歌是在小六，25年的時間，街聲見證了金曲獎前面這些大家看不到的歷程！」

范曉萱則是驚喜嘉賓，她表示自己也當獨立創作人20年了，熱血鼓勵音樂人：「未來音樂圈會怎麼樣？其實我們大家都不是局外人，對吧？所以我自己做音樂總是帶著很重的使命感，無論你是很鬆的作音樂還是你對待音樂這件事情很嚴肅、很認真，都沒有關係，只要你作出來的音樂會讓你很快樂，讓你們的人生更美好，我覺得就繼續作下去，然後就為台灣人爭光吧！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

31歲四寶媽又懷雙胞胎！流產半個月仍腹痛 檢查驚見「第三胎」

詹能傑脫面罩救人殉職！完整火場救援時間曝 同仁悲喊「你給我起來」

網傳地球8／12「失去重力7秒」將釀4千萬人死亡 NASA揭真相