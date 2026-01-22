MC HotDog熱狗為音樂大獎頒獎 邀新生代合作：不要害羞
【緯來新聞網】嘻哈教父MC HotDog熱狗21日為音樂平台StreetVoice街聲舉辦的「街聲年度音樂趨勢大獎」擔任頒獎人，熱狗一上台就引得台下熱烈鼓掌：「今天外面有點冷，大家注意保暖，小心猝死（台下大笑）。街聲是一個很棒的平台，它是很多獨立音樂人夢想的起點，也是很多嘻哈音樂人的起點，像是蛋堡、頑童；甚至張震嶽一直到現在都還在街聲上發表他的Demo。」在短影音的時代，熱狗提醒台下音樂人：「大家不要忘了，音樂永遠才是重點！」熱狗也熱情邀約音樂人：「在這裡我也斗膽跟跟大家發出合作的邀請，不要覺得我高不可攀，我很喜歡酷酷的音樂人，如果大家有有趣的作品想合作，我們互相幫忙啊，不用擔心錢的問題，不要害羞，放馬過來！」
熱狗MC HotDog擔任頒獎人。（圖／StreetVoice街聲提供）
今年該獎項競爭激烈，最終由野巢、心頭肉 MindBodySoul、李竺芯、Gummy B四組音樂人，以及歌曲COLD DEW〈秋夜晚霞〉、楊舒雅〈Rule 男 Freestyle〉、Gummy B〈WAR & LUV〉獲獎。從MC HotDog熱狗手中拿到獎的李竺芯感性發言：「現在在各位面前的是一部電影，我第一首上傳街聲的歌曲是在2012年，14年前，那時是我最低潮的時候；我第一次寫出完整的歌是在小六，25年的時間，街聲見證了金曲獎前面這些大家看不到的歷程！」
芒果醬 Mango獲得年度十大單曲 。（圖／StreetVoice街聲提供）
驚喜嘉賓范曉萱路過活動，她表示自己也當獨立創作人20年了，熱血鼓勵音樂人：「未來音樂圈會怎麼樣？其實我們大家都不是局外人，對吧？所以我自己做音樂總是帶著很重的使命感，無論你是很鬆的作音樂還是你對待音樂這件事情很嚴肅、很認真，都沒有關係，只要你作出來的音樂會讓你很快樂，讓你們的人生更美好，我覺得就繼續作下去，然後就，為台灣人爭光吧！」
深受樂團圈敬重的 Tizzy Bac 成員惠婷與前源，親臨現場頒發「年度十大新音樂人」，獲獎者包括上山 Over The Top、梁河懸、ソビ soby、普通隊長 Captain Ordinary等十組潛力新秀。惠婷笑說：「我覺得非常神奇，如果我們早生一點真的可以生出這些音樂人（笑）。」而前源則頗為觸動：「街聲一直扮演著很棒的角色，他們讓許多新音樂人可以被聽見、被看見。雖然大眾可能還不熟悉這些新音樂人的名字，但他們都是未來的明日之星。」
此外，曾獲金曲、金音肯定的重金屬樂團血肉果汁機則頒發「年度分類榜綜合表現獎」，表揚在流行、嘻哈、搖滾等六大類別中表現優異的音樂人，如 Crispy 脆樂團、wannasleep、青原 FIDA 等。血肉果汁機在頒獎時也表示：「我們想講兩件事，第一，永遠不要懷疑自己的夢想，你看別人表演覺得很帥，其實你也很帥；第二，永遠保持一顆謙卑的心，別人一句話就毀掉你所有的粉絲數，但你自己的態度是別人無法毀掉的。」Crispy脆樂團以〈年少的我們永遠輕狂〉拿下這個獎，他們表示：「StreetVoice是我們的起點。」來自澳門的樂團青原FIDA：「謝謝街聲，給我們這個肯定，這個獎讓我們在陰天看見了光。」忒修斯主唱小正先謝謝前女友：「如果沒有她，我很難唱好這首歌，她也住南港。」最後還不忘鼓勵大家：「要繼續談戀愛。」引得全場歡樂喝采。
與會音樂人大合照。（圖／StreetVoice街聲提供）
第三屆街聲年度音樂趨勢大獎得獎名單：
• 年度評審團推薦
獲獎音樂人：野巢、心頭肉 MindBodySoul、李竺芯、Gummy B
獲獎歌曲：COLD DEW 〈秋夜晚霞〉、楊舒雅 〈Rule 男 Freestyle〉、Gummy B 〈WAR & LUV〉
• 年度十大單曲 (Top 10 Singles)
ソビ soby〈愛妳是〉
Sean Ko 高翔〈打不通的電話 Demo〉
珂拉琪 Collage〈極樂金花〉
Gummy B〈WAR & LUV〉
芒果醬 Mango Jump〈敢有人愛我〉
公館青少年 GGteens〈你到底在選擇什麼 (demo)〉
楊舒雅〈Rule男Freestyle〉
Who Cares 胡凱兒〈花季〉
AuZTIN〈used to be alone (short demo)〉
someshiit 山姆〈善良是 Kinds of Kindness〉
•年度十大新音樂人 (Top 10 New Artists)
上山Over The Top
梁河懸
ソビ soby
普通隊長 Captain Ordinary
小個
一種心情 SENSE OF FEELING
共振效應
情境遊戲
仁杰
chirrp.
•年度分類榜綜合表現 (Genre Awards)
POP：李嫣 Bibo、Crispy脆樂團
嘻哈：wannasleep、huhu胡胡
搖滾：上山Over The Top、青原FIDA
民謠：Theseus忒修斯、王彙筑 Hui Chu Wang
電子/探索：雨國 Kingdom of Rain、桃子A1J
都會：阿蘭 AC、羊駝小姐
VTuber：瑪格麗特．諾爾絲 / Margaret North、森森鈴蘭Lily_linglan
海外特別獎：IRIS MONDO、學海杯-鄭旻旻
AI：Nivraë.∞
