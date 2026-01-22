MC HotDog熱狗邀音樂人合作 喊話：不用擔心錢

記者王丹荷／綜合報導

StreetVoice街聲昨（21）日舉辦第3屆「街聲年度音樂趨勢大獎」，邀請MC HotDog熱狗、Tizzy Bac、血肉果汁機等重量級前輩擔任頒獎嘉賓，熱狗熱情邀約音樂人：「在這裡我也斗膽跟跟大家發出合作的邀請，不要覺得我高不可攀，我很喜歡酷酷的音樂人，如果大家有有趣的作品想合作，我們互相幫忙啊，不用擔心錢的問題，不要害羞，放馬過來！」

典禮高潮「年度評審團推薦」獎項由MC HotDog熱狗擔任頒獎人，一上台就引得台下熱烈鼓掌：「今天外面有點冷，大家注意保暖，小心猝死。街聲是個很棒的平台，它是很多獨立音樂人夢想的起點，也是很多嘻哈音樂人的起點，像是蛋堡、頑童，甚至張震嶽一直到現在都還在街聲上發表他的Demo。」在短影音的時代，熱狗提醒台下音樂人：「大家不要忘了，音樂永遠才是重點！」

廣告 廣告

今年該獎項競爭激烈，最終由4組音樂人野巢、心頭肉 MindBodySoul、李竺芯、Gummy B，以及歌曲COLD DEW〈秋夜晚霞〉、楊舒雅〈Rule 男 Freestyle〉、Gummy B〈WAR & LUV〉獲獎。從MC HotDog熱狗手中拿到獎的李竺芯感性發言：「現在在各位面前的是1部電影，我第1首上傳街聲的歌曲是在2012年，14年前，那時是我最低潮的時候；我第1次寫出完整的歌是在小六，25年的時間，街聲見證了金曲獎前面這些大家看不到的歷程。」

街聲年度音樂趨勢大獎今年首度設立 AI 創作與海外特別獎。談到AI獎項，街聲創辦人張培仁表示：「任何新的科技都會形成衝擊和迷惑，但我們也不能忽視它；我們並非鼓勵以科技取代創作，而是回應創作環境正在發生的變化。街聲希望在不掩蓋真實創作者努力的前提下，持續觀察並理解新的創作型態，為未來建立更清楚的分類與討論基礎。」

驚喜嘉賓范曉萱路過活動，她表示自己也當獨立創作人20年了，熱血鼓勵音樂人：「未來音樂圈會怎麼樣？其實我們大家都不是局外人，對吧？所以我自己做音樂總是帶著很重的使命感，無論你是很鬆的作音樂還是你對待音樂這件事情很嚴肅、很認真，都沒有關係，只要你作出來的音樂會讓你很快樂，讓你們的人生更美好，我覺得就繼續作下去，然後就，為臺灣人爭光吧！」

第3屆「街聲年度音樂趨勢大獎」與會音樂人大合照。（StreetVoice街聲提供）