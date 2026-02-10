MCU回溫！盛群在手訂單年底Q1醞釀調漲、AI伺服器散熱模組新客戶認證中

盛群總經理蔡榮宗。陳俐妏攝



微控制器廠盛群（6202）去年由虧轉盈，每股純益為0.76元，股價一度亮燈漲停。盛群總經理為蔡榮宗

表示，今年首季優於第四季和去年同期，市場回溫下，今年首上訂單如電源、健康量測和安防等訂單已看到年底，整體來看，今年營運將優於去年，首季如果供應商宣布調漲，相關產品線就會調漲價格。至於市場關注而AI 伺服器散熱模組MCU ，盛群副總潘建州表示，今年出貨中，也陸續放量，相關產品目前在送ODM認證。

盛群去年在安全防護及馬達控制產品出貨量高度成長驅動下，營收及獲利同步好轉，2025年營收30.58億元，年增22.23%，並轉虧為盈，淨利1.73億元，每股純益0.76元。

半導體進入萬物通膨時代，記憶體價格飆漲，蔡榮宗表示，今年首季決定調漲報價與時間點和產品線

主要原因是，上游供應商尚未真正通知何時漲價，要看整個市場狀況，是有規劃醞釀和考慮價格售價。

聚焦產業狀況，蔡榮宗指出，MCU產業能見度比以往好很多， 去年供應商和目前走在手庫存去差不多，目前關稅等不確定因素逐漸明朗，客戶在確認需求後已恢復下單。市場普遍預期原物料價格將上漲，部分客戶提前備貨，進一步推升短期訂單動能，使整體MCU產業氛圍較去年明顯轉佳。

盛群打入AI伺服器風扇供應鏈，潘建州說明，AI 伺服器散熱模組MCU 已打入電源大廠散熱模組，陸續起量中，目前也送相關ODM大廠散熱供應鏈。

