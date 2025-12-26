聯發科攜手日本DENSO開發客製化ADAS晶片，結合天璣Auto平台與日系車規安全技術

聯發科繼先前與NVIDIA結盟後，稍早又宣布與全球最大汽車零組件供應商之一的DENSO (電裝) 展開深度合作，雙方將共同開發專為先進駕駛輔助系統 (ADAS)與智慧座艙設計的客製化車用系統單晶片 (SoC)。

這項合作意味著聯發科技將旗下的天璣車用平台 (Dimensity Auto) 技術，正式導入這家日本一線大廠的供應鏈體系，結合DENSO在車規安全與系統整合的老道經驗，打造具備高度擴充性且能「立即量產」的新一代車用平台。

聯發科的AI算力 + DENSO的車規安全

這次合作的核心邏輯相當清晰：聯發科技出「腦」 (運算與AI)，DENSO出「規矩」 (安全與整合)。

根據官方說法，新平台將整合聯發科技在Dimensity AX平台上累積的高效能、低功耗運算架構，特別是在AI/NPU加速器與先進ISP (影像訊號處理器) 技術。這讓車輛在進行多鏡頭、雷達、光達 (LiDAR) 的「多感測器融合」時，能有更強大的邊緣運算能力。

而DENSO則負責確保這顆晶片「夠安全」，透過其深厚的系統工程實力，新款SoC將嚴格依循ISO 26262車用電子功能安全標準設計，並且達到ASIL-B/D等級的安全性，同時符合AEC-Q100可靠性標準。簡單說，就是讓聯發科技的晶片不只跑得快，還能耐得住車用環境的嚴苛考驗。

關鍵技術亮點：安全島與異質運算

為了滿足車廠對ADAS的高標準需求，雙方合作的新平台具備以下技術特點：

• 極致安全：導入「安全島」 (Safety Island)設計與Lockstep運算機制，確保在系統發生錯誤時能即時偵錯與備援。

• 強大連接：支援TSN (時效性網路協定)、CAN FD與LIN等車載通訊協定，確保數據傳輸低延遲。

• 視覺感知：支援多鏡頭MIPI CSI-2介面，結合AI運算進行先進視覺處理。

• 軟體定義汽車 (SDV)：支援OTA更新，讓車輛功能可持續進化。

聯發科技副總經理暨車用平台事業部總經理張豫臺博士表示，此次合作將在安全性、功耗效率及AI感知技術上樹立新標竿，協助客戶縮短產品上市時程。

分析觀點：攻入日系車廠核心的關鍵一步

筆者認為，聯發科技這幾年在車用市場的策略非常靈活且積極。從早期的車載娛樂系統 (Infotainment)，到現在切入最核心的ADAS安全領域，顯示其技術已獲得傳統汽車供應鏈的認可。

DENSO作為Toyota集團的核心供應商，同時也是全球前三大的供應鏈體系一線廠商，對於品質與安全的要求以「龜毛」著稱。聯發科技能與DENSO達成「共同開發」 (Co-development)協議，而非單純的買賣關係，這無疑是對Dimensity Auto平台穩定性的一大背書。

隨著電動車與自駕車架構越來越集中化 (Centralized)，這種結合消費電子高效能運算 (HPC) 與傳統車規安全的SoC，將是未來幾年的主流。這一步棋，也讓聯發科技在與Qualcomm等對手的車用晶片大戰中，多了一張強力的王牌。

