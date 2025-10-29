聯發科宣布推出專為教育市場設計的Kompanio 540處理器，這款晶片將為下一代Chromebook帶來卓越性能與突破性的電池續航力，預計於2026年1月起正式搭載於各品牌Chromebook上市。

聯發科Kompanio 540亮相！為教育市場打造全天候續航Chromebook

專為數位學習打造的效能配置、續航力大幅提升35%

Kompanio 540採用八核心架構，包含2組Arm Cortex-A78高性能核心、雙核心圖形處理器，並且支援LPDDR5記憶體與UFS 3.1快閃儲存。這樣的配置讓學生能在網頁瀏覽、影音串流與遊戲等任務間無縫切換，即使運行STEM學科應用、Tinkercad 3D設計，以及Minecraft教育版等高需求程式也能保持流暢。

另外，Kompanio 540最顯著的升級在於功耗效率，電池續航力相比前代產品提升35%，支援無風扇設計，運作安靜低溫，機身更輕薄便攜，實現真正隨時隨地使用

強化多媒體體驗

Kompanio 540內建高效能影片解碼器，提供流暢省電的高解析度串流，支援外接電視播放不耗盡電量。

滿足課堂投影與多媒體學習需求

Google ChromeOS副總經理John Maletis表示：「Kompanio 540為更多Chromebook帶來效能與能效的完美平衡，讓用戶能夠輕鬆應付整天的工作與娛樂。」

隨著數位學習成為新常態，聯發科瞄準快速成長的教育科技市場，透過最佳化的性能與續航組合，為學生提供真正能跟上學習步調的數位工具。這款處理器的推出，也顯示聯發科在行動計算領域持續擴張的野心。

