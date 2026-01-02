聯發科悄悄在官網更新名為天璣7100的新款處理器，定位在主流級市場，從規格上來看，明顯是要接替已經在市場上推出多年的天璣7050。雖然製程節點依然維持在成熟的6nm，但在CPU架構排列與周邊支援能力做了不小的調整，試圖在成本與體驗之間取得新的平衡。

聯發科低調推新款主流處理器天璣7100，升級「4+4」大核架構、鎖定高CP值手機市場

告別「2+6」，擁抱「4+4」平衡架構

天璣7100最顯著的改變在於CPU叢集的配置，不同於過去天璣7050採用的「2大核 + 6小核」設計，這次天璣7100改採更為均衡的「4+4」配置，分別為4組Cortex-A78大核 (最高運作時脈為2.4GHz)，以及4組Cortex-A55小核 (最高運作時脈為2.0GHz)。

廣告 廣告

雖然大核時脈不算高，但大核數量的翻倍，對於日常App開啟速度、多工切換的流暢度會有直接幫助。GPU部分則升級至Arm Mali-G610 MC2，官方宣稱圖形效能比前代提升約8%。

記憶體與儲存方面則保留彈性，廠商可依成本選擇LPDDR4x或LPDDR5規格記憶體，並且支援UFS 3.1儲存元件。

省電是重點：數據機功耗降23%

對於主流機種來說，續航力往往比極致效能更重要。聯發科強調，天璣7100透過優化設計，在應用程式運行上可減少5%能耗，多媒體播放減少16%，而最耗電的5G連網數據晶片部分，能耗效率則是提升23%，連網規格支援5G下載最高3.3Gbps、Wi-Fi 6 (1T1R) 與藍牙5.3等規格。

此外，天璣7100原生整合45W快充技術，意味著手機廠商不需要額外採購昂貴的充電IC，就能讓千元機也具備不錯的充電速度，有助於進一步壓低整機成本。

影像支援：2億畫素規格下放

在多媒體部分，天璣7100支援最高2億畫素主相機鏡頭，並且具備硬體加速的人臉辨識、多幀降噪，以及基於DCG/DAG的HDR錄影功能。螢幕輸出則支援Full HD+解析度 (2600 x 1200) 與120Hz畫面更新率，符合目前主流中階手機的標準配置。

分析觀點：擠牙膏還是精準刀法？

筆者認為，天璣7100的出現，反映目前智慧型手機市場的一個現實：中低階市場不需要過剩的效能，但需要更穩定的體驗。

將CPU從「2+6」改為「4+4」，是一個非常聰明的做法。在6nm製程成本極具優勢的前提下，透過增加大核數量來提升「體感流暢度」，比起單純拉高時脈更有效益。而原生整合45W快充，更是直接打中OEM廠商想要Cost Down (降低成本) 的痛點。

天璣7100預計在2026年第一季在上市機種，其中預期包含Redmi Note系列、realme數字系列，或是vivo Y系列手機。

更多Mashdigi.com報導：

PGG集團大秀肌肉！Ducky擴充多種鍵盤佈局、Streamplify搶攻直播主市場，散熱新品齊發

百度拆分其AI晶片業務！「崑崙芯」秘密申請香港IPO，估值傳達30億美元

三星發表新款The Freestyle+ AI投影機！亮度翻倍達430 ISO流明，連窗簾、牆角都能精準投影