零售業的數位轉型不再只是掃掃條碼，而是進入了高算力與生成式AI的時代。在美國紐約舉行的全美零售聯盟大會 (NRF 2026) 上，聯發科宣佈推出針對下一代智慧零售體驗打造的全新物聯網 (IoT) 平台。

聯發科發布全新Genio物聯網平台：整合5G、Wi-Fi 7與邊緣AI，讓POS機也能跑生成式AI

這款平台隸屬於Genio系列，主打整合最新的5G與Wi-Fi 7連接能力，並且透過內建高算力NPU支援邊緣端生成式AI (Gen AI)，試圖為未來的無人商店、智慧看板與自助結帳系統提供更強力大腦。

ARMv9架構加持，通訊能力大升級

此次發表的全新Genio平台，核心採用八核ARMv9 CPU架構，並且整合專用的AI處理器 (NPU)，意味零售裝置將具備複雜生成式AI模型的執行能力，例如透過語音與顧客進行自然的對話互動，或是即時分析貨架影像。

而在聯發科最擅長的通訊領域，新平台同時支援5G Sub-6GHz與Wi-Fi 7技術，對於需要大量數據傳輸、低延遲的現代零售場景 (如即時庫存追蹤、雲端支付驗證)來說，此設計提供更穩定且高速的基礎建設。

Genio 520/720 賦能四大零售場景

除了高階新品，聯發科也展示Genio 520與Genio 720平台在實際應用上的優勢，強調能滿足「未來智能商店」的四大需求：

• 更聰明的互動 (AI)：支援裝置端生成式AI與視覺AI (Vision AI)，可用於自動識別與資料擷取 (AIDC)，甚至讓自助服務機 (Kiosk) 具備更擬人的互動能力。

• 更強大的POS系統：支援雙螢幕顯示 (店員端與顧客端)及4K超高解析度輸出，並且具備遠端管理功能，提升店務營運效率。

• 更快速的結帳：透過強大的邊緣運算能力，實現無摩擦支付 (Frictionless payments) 與智慧自助結帳，減少排隊時間。

• 更彈性的硬體設計：同步支援LPDDR4與LPDDR5記憶體規格，讓硬體製造商能靈活應對零組件供應鏈的波動，降低缺料衝擊。

35項技術展示，描繪未來商店雛形

在NRF 2026現場，聯發科展出超過35項技術解決方案，涵蓋從貨架自動整理、即時庫存追蹤，到AI驅動的數位看板等應用。聯發科物聯網事業部總經理王鎮國 (CK Wang) 表示，NRF是展示智慧零售未來的最佳舞台，聯發科透過整合運算、通訊與多媒體能力，協助零售商在瞬息萬變的市場中保持競爭力。

