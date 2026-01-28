MEDICA到CES勾勒智慧醫療新樣貌 穿戴、AI與去中心化成6大趨勢

【記者呂承哲／台北報導】面對高齡化與少子化雙重挑戰，全球醫療照護體系承受前所未有的壓力。為協助產業掌握國際醫療科技發展脈動，工研院28日舉辦「從 MEDICA 到 CES：數位醫療與健康科技的關鍵趨勢與智慧未來研討會」，解析德國杜塞爾多夫國際醫療器材展（MEDICA）與美國消費電子展（CES）兩大指標展會，勾勒全球醫療產業最新發展方向。

工研院指出，從2024年MEDICA聚焦醫材與臨床應用，到2025年CES展現科技跨域導入醫療場景，數位醫療正從專業場域邁向規模化發展。隨感測技術與AI演算法快速成熟，醫療服務模式也從「治療為主」轉向「預防為先」，醫療器材不再只是單一治療工具，而是具備精準診斷與預防功能的智慧系統，並推動醫療照護場域加速去中心化。

趨勢一：醫療級穿戴裝置供應鏈逐步成形

醫療穿戴裝置正由消費型產品轉向醫療級專業分工。半導體大廠切入醫療應用，帶動低功耗晶片、光學感測模組與低敏敷料等關鍵零組件升級，提升續航力、資料品質與配戴舒適度。隨供應鏈成熟，穿戴裝置成為在宅醫療與遠距照護能否落地的關鍵基礎。

趨勢二：AI與創新感測技術推動價值醫療

從MEDICA可見，醫療裝置正從單一數據記錄，轉向整合多項生理指標的智慧系統。AI輔助篩檢、復健監測與神經醫學應用持續擴展，使醫療器材結合預防與精準診斷，逐步邁向以臨床價值為核心的醫療模式。

趨勢三：醫療場域去中心化，照護走出醫院

智慧穿戴與遠距醫療成熟，讓過去需住院監測的病患可在家完成追蹤，不僅提升生活品質，也減輕醫療體系負擔。工研院認為，台灣具備ICT硬體、醫療技術與健保資料優勢，若能整合軟硬體與醫療資訊系統，有機會打造具國際競爭力的居家與社區照護解決方案。

趨勢四：數位醫療技術「接在一起」

今年MEDICA顯示，市場重心不再只是單一AI技術，而是如何真正整合進臨床流程。開放式平台、資料互通與系統串接成為關鍵，以解決醫療物聯網下的「數據孤島」問題。同時，機器人與自動化技術開始串接院內系統與AI平台，提升流程效率、減輕人力壓力。

趨勢五：AI與穿戴裝置推動預防與價值導向給付

CES展會顯示，「無痕監測」正改變醫療商業模式。新一代穿戴裝置可長時間蒐集生理數據，透過AI分析提前發現健康風險，為慢性病管理與價值導向給付奠定基礎，讓醫療體系由治療導向轉向預防導向。

趨勢六：醫院數位轉型加速，科技巨頭投入

醫療機構透過雲端與資料整合，將照護服務延伸至社區與家庭，形成以病患為中心的無縫照護網。科技巨頭則憑藉AI、雲端與消費性電子經驗投入醫療創新。工研院指出，台灣的關鍵不僅在硬體優勢，更在於建立跨產業合作與信任機制，將技術實力轉化為長期競爭力。

