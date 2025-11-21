Meet Taipei嘉年華 10組基隆團隊參展

二０二五Meet Taipei創新創業嘉年華盛大開展，基隆市政府選出十組優質在地青年創業團隊，並以「療癒之城．創藝浪潮」為主題參展。（產業發展處提供）

記者楊耀華∕基隆報導

二０二五Meet Taipei創新創業嘉年華於十一月二十至二十二日在台北圓山花博爭艷館盛大開展，基隆市政府選出十組優質在地青年創業團隊，並以「療癒之城．創藝浪潮」為主題參展，「基隆館」展區運用療癒色調，展示基隆團隊在身心靈照顧、在地連結以及樂活生活等多元面向的創新成果。

Meet Taipei創新創業嘉年華是每年新創圈的盛事，吸引來自全球的產業專家與投資人，市府今年帶領參展的團隊包括：以陶瓷器皿設計創作為主的「陶跑計劃創作工作室」、專注於新式人像攝影與旅遊拍攝的「一同去郊遊攝影工作室」、基隆首間手作體驗複合式藝文品牌的「禪意工作室」、提供失智長者生活自理與延緩失能訓練的「愛福玲企業社」、兼具書店與創作教室的「大眼睛美術繪本屋」、融入在地故事與永續精神的「沐澧國際企業有限公司」、為毛孩提供健康與美味食品的「森田生技企業社」、兼具文化價值與市場競爭力的「三奇壹號咖啡店」、以自家研製醬料製成即食小菜的「廣味鮮食品有限公司」，以及致力於永續生活的「走入森海有限公司」等。

產業發展處長蔡馥嚀表示，基隆作為海港城市，擁有豐富的山海資源，市府一直以來積極推動「潮嚮．山海基隆」品牌，透過創新與永續發展推動在地產業轉型，基隆的創新能量與青年創業活力是我們未來發展的關鍵，這次參展是基隆展現創新實力的重要契機，未來市府將持續為創業者提供支持，並邀請各界共同投入。

蔡馥嚀說，這些創業團隊以專業為基礎，不但深刻反映基隆的山海景觀與文化特色，並提供與當地連結的創新體驗，邀請新創企業和投資人參觀基隆館，發掘基隆創新的潛力。