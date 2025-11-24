Meet Taipei 二O二五 圓滿落幕！邱臣遠代理市長：展現竹市新創深厚底蘊

Meet Taipei 二O二五 圓滿落幕，新竹市政府攜手4家企業參展，展現新創深厚底蘊。

「二O二五 Meet Taipei 創新創業嘉年華」日前圓滿落幕，新竹市政府攜手四家創新企業打造「晶鏈新竹」新創專館，在為期三天的展會中，展現新竹市新創在人工智慧、半導體與資通訊三大領域的創新能量，並攜手新創動能辦公室參展，促進新創與企業創投的深度交流，強化鏈結資源與市場，為竹市新創國際化奠定重要基礎。

新竹代理市長邱臣遠二十四日表示，今年 Meet Taipei 以「Dancing with AI」為核心主軸，匯聚十九個國家、超過四百家海內外新創團隊、十六個政府部門與7大企業專館，展現台灣新創生態圈的豐碩成果。新竹專館不僅吸引國內外新創圈高度關注，參展廠商更透過媒合活動，與大型電子科技、電信領域的企業創投進行多場次深度交流，同時也與來自美國、加拿大、日本、東南亞的國際團隊互動，促進跨國鏈結，體現竹市新創生態系的國際合作潛力。

產發處表示，新竹專館設計以科技走廊概念打造，結合流動 LED 動線與大型顯示螢幕，營造未來感與城市能量，並提供專業洽談空間，促進現場交流。四家參展新創企業在展會中呈現多元技術特色，涵蓋半導體系統設計、智慧餐飲數位轉型、智慧節能方案及室內定位與 AIoT 技術，展品皆獲得正面回饋，顯示竹市新創在不同應用場域的創新潛力。

新竹市府強調，透過此次國際級展會，不僅提升竹市新創企業的能見度，更促進跨域交流與國際鏈結，展現次世代科技領域的創新優勢。未來，市府將持續以新創動能辦公室為平台，深化輔導能量，協助更多在地新創鏈結資金、資源與市場，打造竹市成為全球創新生態的重要基地。